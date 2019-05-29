Банк «Открытие» в Иркутской области резко увеличил выдачи потребительских кредитов благодаря программе «9,9%»

Главным фактором роста стал запуск льготной программы кредитования наличными под 9,9% (с марта 2019 года). Такая ставка действует в первый год кредитования.

Сибирский федеральный округ входит в пятерку лидеров в стране как по количеству выдач, так и по общему объему кредитования наличными. C марта по май в банке по СФО всего было выдано 5 669 кредитов наличными на сумму 2,6 млрд рублей. В том числе, в рамках льготной программы кредитования - 4 770 кредитов на 2,2 млрд рублей – это второе место в стране по количеству выдач и пятое – по объему. Таким образом, доля кредитов, выданных по льготной программе, составила более 80% как по количеству выдач (84%), так и по объем (85%).

По объему выдач регионы СФО суммарно находятся на 5 месте с долей 10%. На первом месте – Западная Сибирь (31%), на втором – Москва (16%). На третьем месте среди регионов- лидеров Северо-Западный федеральный округ (13%), далее с небольшим отрывом идет Поволжье (12%).

По Иркутской области банк «Открытие» выдал с марта по май 2019 года 283 потребительских кредита на общую сумму 164 млн. рублей. В том числе, по льготной программе – 215 кредитов на 127 млн. рублей. Таким образом, доля льготных кредитов в общем объеме выдач составила 77%.

По словам Владимира Чернышева, управляющего банком «Открытие» в Иркутской области, ставка 9,9% годовых интересна всем клиентам, поскольку позволяет сильно экономить на процентных платежах. Причем, если клиент будет гасить кредит досрочно, то получит дополнительную выгоду в виде уменьшенных платежей по процентам в будущих периодах. А если полностью погасит кредит в первый год, то весь кредит обойдётся ему всего в 9,9%.

В I квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2018-го рынок кредитов наличными по продажам вырос в России на 27%. При этом в «Открытии» аналогичный показатель увеличился в 8,5 раз.

В настоящий момент ситуация с размером ставок на рынке потребительских кредитов отличается стабильностью. До конца 2019 года серьезных колебаний ставки не ожидается. Небольшое движение вниз может происходить в основном за счет запуска банками различных маркетинговых акций.

Продолжающийся в России рост потребительского кредитования на фоне падения реальных доходов населения не является угрозой для банков и самих заемщиков. «Задолженность домохозяйств по отношению к уровню ВВП в России еще значительно отстает от уровня развитых стран, а отношение задолженности по потребительским кредитам к доходам населения еще далека от исторических максимальных значений, поэтому на текущий момент угрозы закредитованности населения мы не наблюдаем», заключает Михаил Чамров, вице-президент, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

Банк «Открытие» запустил новый кредит наличными по ставке 9,9% 11 марта 2019 года. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений на российском рынке. Со второго года пользования кредитом и далее ставка составит от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования, а также кредитоспособности заемщика. Подать заявку на кредит клиенты могут как в офисе банка, так и через сайт www.open.ru.



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