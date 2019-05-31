Ольга Харина: «Финансовую грамотность нужно вводить в школьную программу»

Не только опытные трейдеры и финансисты приходят на конференции БКС, но и те, кто только в начале пути. Создать свою подушку безопасности и приумножить капитал намерена Ольга Харина – сотрудница нефтяной компании, мама двоих детей. Ольга рассказала SIA.RU, почему так важно повышать свой уровень финансовой грамотности.

– В силу того, что я не финансист, за предпосылками кризиса не слежу. Но как простому жителю и матери двоих детей мне хотелось бы создать и приумножать капитал, обеспечить себе и своей семье подушку безопасности. Я считаю, что финансовую грамотность вообще нужно вводить в школьную программу, хотя бы факультативно. Каждому родителю важно понимать, что от этого зависит финансовое благополучие их чад. Да и самим взрослым следует развивать свои компетенции в части финансовой грамотности, ведь моему поколению никто даже и не говорил об этом. Именно поэтому я в последнее время интересуюсь темой управления личными финансами и инструментами инвестирования и иду на конференцию БКС.

Справка:

Конференция по финансовой грамотности «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал» состоится в Иркутске 6 июня в конференц-зале отеля «Marriott Courtyard Irkutsk City Center». Своими знаниями и практическими рекомендациями о том, как грамотно использовать возможности инвестиционного рынка, поделятся ведущие эксперты финансовой группы БКС и ПАО «Московская Биржа».

Регистрация на мероприятие уже открыта по ссылке: https://bcspremier.ru/knowledge/events/28498-v-nogu-so-vremenem-kak-zarabotat-i-priumnozhit-kapital/?refid=10939.

Конференция начнется в 19:00 по местному времени (14:00 МСК) и будет транслироваться онлайн. Прямой эфир будет доступен для просмотра на сайте https://bcspremier.ru/ и на иркутском деловом портале http://sia.ru/. Принять участие в конференции и адресовать свой вопрос экспертам онлайн смогут все желающие.