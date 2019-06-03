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Евгений Тищенко: «Сегодня кризис, а завтра – нет»

3 июня 2019

Опытный трейдер, поклонник фундаментального анализа и клиент компании БКС – Евгений Тищенко  регулярно посещает все конференции, которые проводит компания. Журналист портала SIA.RU поговорил с Евгением и узнал, чего он ждёт от предстоящего мероприятия, которое пройдёт в Иркутске 6 июня.

– Многие в последнее время предсказывают кризис, но смена контрциклической парадигмы ровным счетом ничего не означает. Сегодня кризис, а завтра – нет. S&P экспоненциально рос и растет, несмотря на накатывание разного рода волн.

Информации об инвестировании в интернете предостаточно, но что касается русского сегмента –  нет ничего более-менее здравого и заслуживающего доверия. Уж простите мне такую безаппеляционность. Чтобы что-то узнать в сети, необходимо платить, и много. 

На конференции БКС я хожу постоянно, поэтому знаю, исходя из предыдущего опыта, что выступают все-таки практики, а это – ценнейший срез аналитической информации. Но всё-таки мне всегда хочется большего... Например, не традиционных презентации уже всем известных продуктов, а синтез новых идей и нетрадиционных подходов к инвестированию. Полагаю, что-то подобное должно прозвучать хотя бы отзвуком. На конференции я хотел бы в целом оценить общие институциональные парадигмы смены цикла в экономике и решить, куда вкладывать.

Справка:

Конференция по финансовой грамотности «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал» состоится в Иркутске 6 июня в конференц-зале отеля «Marriott Courtyard Irkutsk City Center». Своими знаниями и практическими рекомендациями о том, как грамотно использовать возможности инвестиционного рынка, поделятся ведущие эксперты финансовой группы БКС и ПАО «Московская Биржа».

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Регистрация на мероприятие уже открыта по ссылке: https://bcspremier.ru/knowledge/events/28498-v-nogu-so-vremenem-kak-zarabotat-i-priumnozhit-kapital/?refid=10939

Конференция начнется в 19:00 по местному времени (14:00 МСК) и будет транслироваться онлайн. Прямой эфир будет доступен для просмотра на сайте https://bcspremier.ru/ и на иркутском деловом портале http://sia.ru/. Принять участие в конференции и адресовать свой вопрос экспертам онлайн смогут все желающие.


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Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
Евгений Тищенко: «Сегодня кризис, а завтра – нет»
Ольга Харина: «Финансовую грамотность нужно вводить в школьную программу»
«Инвесторов всегда волнуют одни и те же вопросы». Вадим Исаков расскажет иркутянам, как добиться финансовой независимости
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