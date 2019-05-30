Кабриолеты в Иркутске за год подорожали в полтора раза

Эксперты Авито проанализировали рынок самых «летних» автомобилей – кабриолетов. В Иркутске кабриолеты подорожали на 45,8% за год и сейчас продаются в среднем за 594 000 рублей. В целом по стране средняя цена увеличилась на 5,4% и составила 1 086 000 рублей. Фото: bentleymoscow.ru

Где продаются самые дорогие и доступные кабриолеты

За год кабриолеты подорожали в 16 из 23 крупнейших городов. В Иркутске кабриолеты подорожали на 45,8% за год и сейчас продаются в среднем за 594 000 рублей. Больше всего средняя цена выросла в Перми (+203,4%) и в Омске (+147,1%). Сильнее всего средняя стоимость снизилась в Тольятти (-66,2%).

Из-за такого роста цены Пермь заняла второе место по дороговизне кабриолетов – теперь они продаются в городе в среднем за 1 588 200 рублей. Первое место у Москвы (1 648 300 рублей). Дешевле всего кабриолет можно купить в Ульяновске – за 401 600 рублей.

Рейтинг городов по дороговизне кабриолетов, их цены в 2019 г., изменение цен

Город Средняя цена, рублей Изменение цены за год Место по динамике 1 Москва 1 648 300 -2,4% 17 2 Пермь 1 588 200 203,4% 1 3 Санкт-Петербург 1 390 800 4,8% 14 4 Краснодар 1 386 900 12,0% 12 5 Ростов-на-Дону 1 270 700 34,5% 7 6 Челябинск 1 221 300 19,6% 11 7 Нижний Новгород 1 009 700 -14,4% 19 8 Уфа 841 900 28,8% 8 9 Казань 794 700 -33,7% 22 10 Воронеж 782 700 3,1% 16 11 Екатеринбург 774 700 -15,1% 20 12 Барнаул 766 600 47,2% 5 13 Тюмень 710 800 51,4% 4 14 Саратов 695 000 27,8% 9 15 Волгоград 647 800 7,9% 13 16 Красноярск 606 400 73,6% 3 17 Ижевск 601 600 3,9% 15 18 Иркутск 594 000 45,8% 6 19 Омск 573 300 147,1% 2 20 Самара 557 100 -26,5% 21 21 Новосибирск 534 900 25,0% 10 22 Тольятти 470 600 -66,2% 23 23 Ульяновск 401 600 -11,9% 18 Вся Россия 1 086 000 5,4%

На чем ехать на прогулку. Самые популярные кабриолеты

Любимые кабриолеты россиян – это немецкие бренды. Первое место в рейтинге популярности занимает BMW 3 серии по средней цене 867 700 рублей, который поднялся на две позиции за год. Второе место досталось Mercedes-Benz SLK-класса (прошлогодний лидер) стоимостью 745 100 рублей. Замыкает первую тройку Mercedes-Benz SL-класса со средним ценником 1 773 200 рублей, эта же модель стала и самой дорогой среди топ-10 кабриолетов. Наиболее доступным для покупателя стал ГАЗ-69 – единственный отечественный автомобиль. Снятую с производства советскую машину продают в среднем за 190 400 рублей.

За год в составе топ-10 произошли изменения: из нее ушли УАЗ-469, Mercedes-Benz CLK-класса и ЛуАЗ-969. Вместо них появились Peugeot 307, Lexus SC и Chrysler Sebring.

Самые популярные модели кабриолетов