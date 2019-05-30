Кабриолеты в Иркутске за год подорожали в полтора раза

Эксперты Авито проанализировали рынок самых «летних» автомобилей – кабриолетов. В Иркутске кабриолеты подорожали на 45,8% за год и сейчас продаются в среднем за 594 000 рублей. В целом по стране средняя цена увеличилась на 5,4% и составила 1 086 000 рублей.
Где продаются самые дорогие и доступные кабриолеты
За год кабриолеты подорожали в 16 из 23 крупнейших городов. В Иркутске кабриолеты подорожали на 45,8% за год и сейчас продаются в среднем за 594 000 рублей. Больше всего средняя цена выросла в Перми (+203,4%) и в Омске (+147,1%). Сильнее всего средняя стоимость снизилась в Тольятти (-66,2%).
Из-за такого роста цены Пермь заняла второе место по дороговизне кабриолетов – теперь они продаются в городе в среднем за 1 588 200 рублей. Первое место у Москвы (1 648 300 рублей). Дешевле всего кабриолет можно купить в Ульяновске – за 401 600 рублей.
Рейтинг городов по дороговизне кабриолетов, их цены в 2019 г., изменение цен
|
Город
|
Средняя цена, рублей
|
Изменение цены за год
|
Место по динамике
|
1
|
Москва
|
1 648 300
|
-2,4%
|
17
|
2
|
Пермь
|
1 588 200
|
203,4%
|
1
|
3
|
Санкт-Петербург
|
1 390 800
|
4,8%
|
14
|
4
|
Краснодар
|
1 386 900
|
12,0%
|
12
|
5
|
Ростов-на-Дону
|
1 270 700
|
34,5%
|
7
|
6
|
Челябинск
|
1 221 300
|
19,6%
|
11
|
7
|
Нижний Новгород
|
1 009 700
|
-14,4%
|
19
|
8
|
Уфа
|
841 900
|
28,8%
|
8
|
9
|
Казань
|
794 700
|
-33,7%
|
22
|
10
|
Воронеж
|
782 700
|
3,1%
|
16
|
11
|
Екатеринбург
|
774 700
|
-15,1%
|
20
|
12
|
Барнаул
|
766 600
|
47,2%
|
5
|
13
|
Тюмень
|
710 800
|
51,4%
|
4
|
14
|
Саратов
|
695 000
|
27,8%
|
9
|
15
|
Волгоград
|
647 800
|
7,9%
|
13
|
16
|
Красноярск
|
606 400
|
73,6%
|
3
|
17
|
Ижевск
|
601 600
|
3,9%
|
15
|
18
|
Иркутск
|
594 000
|
45,8%
|
6
|
19
|
Омск
|
573 300
|
147,1%
|
2
|
20
|
Самара
|
557 100
|
-26,5%
|
21
|
21
|
Новосибирск
|
534 900
|
25,0%
|
10
|
22
|
Тольятти
|
470 600
|
-66,2%
|
23
|
23
|
Ульяновск
|
401 600
|
-11,9%
|
18
|
Вся Россия
|
1 086 000
|
5,4%
На чем ехать на прогулку. Самые популярные кабриолеты
За год в составе топ-10 произошли изменения: из нее ушли УАЗ-469, Mercedes-Benz CLK-класса и ЛуАЗ-969. Вместо них появились Peugeot 307, Lexus SC и Chrysler Sebring.
Самые популярные модели кабриолетов
|
Автомобиль
|
Средняя цена, рублей
|
Изменение цены за год
|
1
|
BMW 3 серия
|
867 700
|
2,2%
|
2
|
Mercedes-Benz SLK-класс
|
745 100
|
-4,6%
|
3
|
Mercedes-Benz SL-класс
|
1 773 200
|
-0,8%
|
4
|
BMW Z4
|
1 168 600
|
-1,0%
|
5
|
Peugeot 206
|
265 200
|
-0,9%
|
6
|
Peugeot 307
|
347 900
|
-7,2%
|
7
|
BMW 6 серия
|
1 312 400
|
-17,4%
|
8
|
Lexus SC
|
853 000
|
10,5%
|
9
|
ГАЗ-69
|
190 400
|
-8,9%
|
10
|
Chrysler Sebring
|
607 900
|
16,2%
На Авито в Кисловодске за 9 750 000 рублей продается «один из 100 эксклюзивных» автомобилей Morgan Aero, способный разогнаться до 100 км в час за 4 секунды. В Волжске (Марий Эл) за 600 000 рублей предлагается частично собранный из базальтового волокна «полностью электрический» и «экологически чистый» двухместный кабриолет, способный проехать на одной зарядке 250 км. В Санкт-Петербурге можно приобрести самый дорогой кабриолет на сайте – Bentley Continental GT за 21 048 100 рублей.