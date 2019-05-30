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Кабриолеты в Иркутске за год подорожали в полтора раза

30 мая 2019

Эксперты Авито проанализировали рынок самых «летних» автомобилей – кабриолетов. В Иркутске кабриолеты подорожали на 45,8% за год и сейчас продаются в среднем за 594 000 рублей. В целом по стране средняя цена увеличилась на 5,4% и составила 1 086 000 рублей. 

<p>Фото: bentleymoscow.ru</p>

Фото: bentleymoscow.ru

Где продаются самые дорогие и доступные кабриолеты

За год кабриолеты подорожали в 16 из 23 крупнейших городов. В Иркутске кабриолеты подорожали на 45,8% за год и сейчас продаются в среднем за 594 000 рублей. Больше всего средняя цена выросла в Перми (+203,4%) и в Омске (+147,1%). Сильнее всего средняя стоимость снизилась в Тольятти (-66,2%). 
Из-за такого роста цены Пермь заняла второе место по дороговизне кабриолетов – теперь они продаются в городе в среднем за 1 588 200 рублей. Первое место у Москвы (1 648 300 рублей). Дешевле всего кабриолет можно купить в Ульяновске – за 401 600 рублей.

Рейтинг городов по дороговизне кабриолетов, их цены в 2019 г., изменение цен

 

Город

Средняя цена, рублей

Изменение цены за год

Место по динамике

1

Москва

1 648 300

-2,4%

17

2

Пермь

1 588 200

203,4%

1

3

Санкт-Петербург

1 390 800

4,8%

14

4

Краснодар

1 386 900

12,0%

12

5

Ростов-на-Дону

1 270 700

34,5%

7

6

Челябинск

1 221 300

19,6%

11

7

Нижний Новгород

1 009 700

-14,4%

19

8

Уфа

841 900

28,8%

8

9

Казань

794 700

-33,7%

22

10

Воронеж

782 700

3,1%

16

11

Екатеринбург

774 700

-15,1%

20

12

Барнаул

766 600

47,2%

5

13

Тюмень

710 800

51,4%

4

14

Саратов

695 000

27,8%

9

15

Волгоград

647 800

7,9%

13

16

Красноярск

606 400

73,6%

3

17

Ижевск

601 600

3,9%

15

18

Иркутск

594 000

45,8%

6

19

Омск

573 300

147,1%

2

20

Самара

557 100

-26,5%

21

21

Новосибирск

534 900

25,0%

10

22

Тольятти

470 600

-66,2%

23

23

Ульяновск

401 600

-11,9%

18
 

Вся Россия

1 086 000

5,4%

  

 

На чем ехать на прогулку. Самые популярные кабриолеты

Любимые кабриолеты россиян – это немецкие бренды. Первое место в рейтинге популярности  занимает BMW 3 серии по средней цене 867 700 рублей, который поднялся на две позиции за год. Второе место досталось Mercedes-Benz SLK-класса (прошлогодний лидер) стоимостью 745 100 рублей. Замыкает первую тройку  Mercedes-Benz SL-класса со средним ценником 1 773 200 рублей, эта же модель стала и самой дорогой среди топ-10 кабриолетов. Наиболее доступным для покупателя стал ГАЗ-69 – единственный отечественный автомобиль. Снятую с производства советскую машину продают в среднем за 190 400 рублей. 
За год в составе топ-10 произошли изменения: из нее ушли УАЗ-469, Mercedes-Benz CLK-класса и ЛуАЗ-969. Вместо них появились Peugeot 307, Lexus SC и Chrysler Sebring.

Самые популярные модели кабриолетов

 

Автомобиль

Средняя цена, рублей

Изменение цены за год

1

BMW 3 серия

867 700

2,2%

2

Mercedes-Benz SLK-класс

745 100

-4,6%

3

Mercedes-Benz SL-класс

1 773 200

-0,8%

4

BMW Z4

1 168 600

-1,0%

5

Peugeot 206

265 200

-0,9%

6

Peugeot 307

347 900

-7,2%

7

BMW 6 серия

1 312 400

-17,4%

8

Lexus SC

853 000

10,5%

9

ГАЗ-69

190 400

-8,9%

10

Chrysler Sebring

607 900

16,2%
 
Спрос на кабриолеты по всей стране снизился на 4% за год, при этом в Ижевске интерес вырос максимально – на  108,8%. А вот в Тольятти кабриолеты не популярны среди местных жителей – спрос упал на 86,5%, и это самое сильное снижение по всей России.
На Авито в Кисловодске за 9 750 000 рублей продается «один из 100 эксклюзивных» автомобилей Morgan Aero, способный разогнаться до 100 км в час за 4 секунды. В Волжске (Марий Эл) за 600 000 рублей предлагается частично собранный из базальтового волокна «полностью электрический» и «экологически чистый» двухместный кабриолет, способный проехать на одной зарядке 250 км. В Санкт-Петербурге можно приобрести самый дорогой кабриолет на сайте – Bentley Continental GT за 21 048 100 рублей.

/ СИА /
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