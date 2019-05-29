ИАЦ «Альпари»: О глобальной конкурентоспособности и справедливости рейтингов

Международный институт управленческого развития (IMD), находящийся в Швейцарии, опубликовал ежегодный рейтинг конкурентоспособности стран на 2019 год. Ранее на этот рейтинг мало кто обращал внимание, но рейтинг 2019 года принес небольшую «мировую сенсацию»: США опустились в рейтинге с первого места на третье, уступив Сингапуру и, как ни странно, Гонконгу, несмотря на то, что Гонконг уже давно часть Китая, а его экономика, разумеется, часть китайской. При этом Китай без учета Гонконга находится только на 14-м месте в рейтинге глобальной конкурентоспособности.

К сожалению, как западные, так и российские СМИ, пытаются из вполне технической смены лидера этого мало кому нужного рейтинга раздуть чуть ли не падение авторитета США в мировой экономике. Составители рейтинга попытались проявить большую «политическую смелость», обвинив в сопроводительном комментарии к рейтингу падение США с этого условного пьедестала протекционистской политикой президента Дональда Трампа, а также сокращение импорта высокотехнологической продукции в США и колебаниями курса доллара. То есть, попросту говоря, США не надо было ссориться с Китаем и неосторожно записывать в черный список корпорацию Huawei. Хотя в этом составители рейтинга, безусловно, правы, но их «грозные» выпады в адрес Трампа немного напоминают высказывания трусливого персонажа пьесы «Обыкновенное чудо» в адрес короля: «Вы больше не величайший из королей, а всего лишь выдающийся и только!». В принципе, это и есть политический портрет современной Европы: комически угрожают США и заигрывают с Китаем, пытаясь тем временем тихой сапой противопоставить ему более «либеральный» и «демократический» Гонконг.

Однако в критериях, по которым распределялись места стран в рейтинге, есть и определенный здравый смысл: так, составители рейтинга всё-таки ставят на первое место США по критериям сильных макроэкономических показателей и эффективности инфраструктуры для ведения бизнеса. Однако по критерию эффективности правительственных институтов США не попали даже в пятерку самых конкурентоспособных стран, так же как и по критерию эффективности самого бизнеса. И это вполне реалистично, если вспомнить январские вынужденные отпуска госслужащих из-за нехватки финансирования, огромный госдолг Соединенных Штатов, высокую закредитованность американского бизнеса и существенную зависимость американских производителей от китайского рынка сбыта, особенно на фоне торгового конфликта Китая и США, которому пока конца не видно. Каким бы ни выглядел рейтинг для отдельных стран – справедливым или недостаточно справедливым, он в целом отражает сегодняшние непростые реалии глобального рынка.

Наталья Мильчакова, заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари»