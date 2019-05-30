Райффайзенбанк обновил мобильный банк для бизнеса

Райффайзенбанк объявляет об обновлении мобильного банка для бизнеса. В новой версии приложения клиенты могут поменять тариф удаленно, без звонка в банк, а также видят полную информацию о своем пакете услуг, включая данные об остатке бесплатных платежей, переводов в пользу физических лиц без комиссии и других бесплатных услуг, доступных в рамках выбранного тарифа. Кроме того, теперь предприниматели смогут сразу в мобильном банке увидеть, если их счет был заблокирован налоговой службой, и оперативно связаться с проверяющими органами для разблокировки.

«Главная задача онлайн-банка – сделать все финансовые сервисы для предпринимателя удобными и простыми, — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. — Обновление приложения дает нашим клиентам еще больше гибкости, помогает быстрее получать доступ к необходимой информации и сконцентрироваться на том, что для них является самым важным – расширении клиентской базы и создании лучших продуктов и услуг».

Мобильным банком Райффайзенбанка для бизнеса ежемесячно пользуются более 100 тыс. предпринимателей. Более подробно об услугах Райффайзенбанка для бизнеса можно узнать здесь: https://www.raiffeisen.ru/business/