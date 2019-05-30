Дивидендный рай. К акциям каких российских компаний стоит присмотреться

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков принял участие в онлайн-конференции «Российский рынок — исторический хай и дивидендный рай». По его мнению, многие эмитенты становятся всё более щедрыми в выплате дивидендов, и в ближайшие годы эта тенденция продолжится.

Благодаря росту «тяжеловесов» индекс МосБиржи впервые в истории поднялся выше отметки 2600. В мае участники российских торгов и не думают избавляться от бумаг, к тому же многие компании готовы выплатить инвесторам хорошие дивиденды. Одним из таких эмитентов, неожиданно для многих, стал «Газпром». Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков отмечает, что выплаты инвесторам будут только увеличиваться: «В 2020-2021 годах объёмы продаж в дальнее зарубежье увеличатся на треть и более, что также предполагает рост прибыли. Кроме того, в 2019-2020 годах будет наблюдаться тенденция к существенному снижению капиталовложений в связи с завершением крупных трубопроводных проектов. Выплаты за 2018 год составляют лишь около 25% от прибыли по МСФО. Даже при сохранении текущей дивидендной политики можно рассчитывать на увеличение выплат до 18-20 рублей в ближайшие 2-3 года. Если же дивидендная доля от прибыли будет расти, то речь может пойти о 25-30 рублях на акцию».

Схожая ситуация, по мнению Андрея Кочеткова, наблюдается и в акциях «ВТБ»: «Дивиденды пока остаются неудовлетворительными, банк подвержен внешним рискам и т.д. Однако динамика роста прибыли в последние кварталы всё же позволяет рассчитывать на рост дивидендных выплат и, как следствие, корректировку оценки рынком стоимости акций. Полагаю, что ближайшие кварталы покажут серьёзность прогнозов по акциям. Между тем, на текущий момент бумаги банка являются одними из самых недооценённых на рынке. Фактически это банковский “Газпром”. Соответственно, в перспективе 2-3 лет вполне вероятно удвоение стоимости акций “ВТБ”».

На этом фоне далеко не все акции крупнейших компаний выглядят перспективными. «“Роснефть” могла бы больше направлять средств на выплату дивидендов, но, как я понимаю, вместо этого ожидается увеличение капиталовложений почти в полтора раза. “ЛУКОЙЛ” вряд ли будет что-то существенно менять в своей политике. Компания активно использует дивиденды и обратный выкуп для повышения капитализации. Соответственно, пока особой нужды обеспечивать устойчивость бумаг нет», — рассуждает финансовый эксперт.

Кроме «голубых фишек», интерес для инвесторов могут представлять бумаги энергетиков и отдельные рыночные идеи. «Хорошие перспективы наблюдаются в акциях “Энел Россия”, у компании есть стратегия развития и вполне дружественная политика в отношении акционеров. Текущий дивиденд за 2018 год составляет 0,141 руб. на акцию. Медленно и стабильно в портфель можно добавлять “Ростелеком” — это защитная бумага, которая не столь сильно реагирует на индексные кульбиты. Дивиденд по ней средний и повышение пока не предвидится. Однако многие долгосрочные инвесторы кладут её в портфель, хотя и в незначительном объёме», – утверждает г-н Кочетков.

В то же время на фоне позитивных историй на рынке присутствуют и достаточно слабые акции. «Перспективы “АЛРОСА”, на мой взгляд, не столь блестящие, как многие полагают. Мода на бриллианты становится очень нишевой, — констатирует аналитик “Открытие Брокер”. — Перспективы продаж промышленных алмазов также не столь радужные, поскольку совершенствуются технологии производства искусственных алмазов, да и других материалов, которые могут заменить алмазы в промышленности. Поэтому я бы говорил о бумаге “на уровне рынка”».