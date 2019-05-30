Объем депозитного портфеля Иркутского филиала Россельхозбанка превысил 7 млрд рублей

По состоянию на 20 мая 2019 года объем вкладов физических лиц Иркутского филиала АО «Россельхозбанк» превысил 7 млрд. рублей, что на 21,4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество вкладов, обслуживаемых в филиале, составляет более 30 000.

Наиболее востребован у жителей Иркутска и Иркутской области вклад для пенсионеров "Пенсионный плюс", на который приходится более 40% общего объема открытых вкладов. Также популярен вклад «Доходный», отличающийся повышенной процентной ставкой.

«Высокая динамика роста пассивов филиала стала возможной благодаря взвешенной ценовой политике банка, направленной на клиентоориентированность. В настоящее время банк предлагает интересные и выгодные условия для вкладчиков», - отмечает директор Иркутского филиала Наталья Баркова.