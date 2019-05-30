Приангарье вошло в ТОП-10 регионов с наибольшей страховой активностью малого бизнеса

СК «Сбербанк страхование» проанализировала свой портфель договоров по страхованию малого и микробизнеса (ММБ) с начала 2019 года и выявила, в каких регионах предприниматели наиболее ответственно относятся к своему бизнесу, обеспечивая его добровольным страхованием, не связанным с кредитованием. Одним из регионов-лидеров по количеству таких договоров страхования с предприятиями малого и микробизнеса стала Иркутская область. Самые актуальные риски для предприятий малого и микробизнеса – это повреждение или утрата имущества, например, в результате пожара или коммунальных аварий, а также несчастные случаи с сотрудниками. Кроме того, есть запрос от предпринимателей на страхование от перерывов в производственной деятельности, в том числе в результате киберинцидента, повлекшего неправомерное блокирование доступа к информационной системе. Именно эти самые распространенные риски СК «Сбербанк страхование» объединила для предпринимателей в коробочном продукте «Стабильный бизнес», который бизнесмены выбирают в качестве дополнительной защиты своего предприятия.

Пожары и заливы — наиболее частые страховые случаи. Так, в начале января в пригороде Санкт-Петербурга из-за неисправности электропроводки загорелся небольшой магазин с автозапчастями. Пострадала внутренняя отделка, мебель, была уничтожена часть товара. В результате работа магазина, в котором трудились 3 человека, была на время приостановлена. Владелец автозапчастей ранее застраховал имущество, поэтому получил компенсацию от страховой компании на восстановительный ремонт помещения, приобретение товара, а также за дни, которые магазин простаивал и недополучил выручку. Выплаты в размере 1,5 млн руб. хватило на то, чтобы привести в порядок помещение, приобрести новую мебель и товар. Бизнес был сохранен.



«Основные клиенты СК “Сбербанк страхование” — представители сферы торговли и услуг, — отметил Антон Ефимов, руководитель отдела корпоративного страхования малого и микробизнеса СК «Сбербанк страхование». — В целом мы можем констатировать рост спроса на страховые продукты со стороны предпринимателей. Если в прошлом году наш продукт приобрели 3,6 тысяч представителей малого и микробизнеса, то только за I квартал 2019 года — уже около 3 тысяч. Мы прогнозируем развитие этого вида страхования как за счет роста ММБ в целом, так и за счет влияния макроэкономических факторов, стимулирующих бизнесменов страховаться от возможных угроз, например, снижения налогооблагаемой базы на субъекты ММБ, которые приобретают страховую защиту и т.д.».

Топ-10 регионов по страховой активности малого бизнеса