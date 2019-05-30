Предпринимателей Иркутской области и Бурятии приглашают на летнюю сессию «Школы экологического предпринимательства»

С 4 по 7 июля в Байкальске пройдет 16-я сессия «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР) — партнёрского проекта En+ Group и фонда «Возрождение Земли Сибирской». За четыре дня в ходе обучающих мастер-классов и тренингов 50 участников ШЭПР оформят свои экологические идеи в бизнес-проекты. Фото предоставлено пресс-службой ШЭПР

К участию в сессии приглашаются начинающие и уже действующие предприниматели, заинтересованные в запуске и развитии своих бизнес-проектов в Байкальском регионе. Для участия в сессии нужно пройти отбор: заполнить заявку с описанием идеи и отправить её до 10 июня на адрес электронной почты: mbf.vzs@gmail.com.

Все заявки эксперты ШЭПР оценят по трем критериям:

экологичность,

реалистичность,

возможность реализации идеи на Байкале.

20 июня станут известны результаты отбора участников и проектов — их сообщат всем заявителям.

Напомним, что проект «Школа экологического предпринимательства» (ШЭПР) реализуется совместно En+ Group и фондом «Возрождение Земли Сибирской» с 2012 года. За это время в 15 очных сессиях ШЭПР приняли участие 687 человек, было заявлено 267 бизнес-идей, 25 проектов были запущены с нуля, а 22 предпринимателя пересмотрели уже работавшие бизнесы и дали им вторую жизнь.Среди выпускников школы — производители натуральной косметики «Вдохновение», рыжикового масла «Куйтунское», создатели шоколадной мастерской «Старый Иркутск» и студии керамики «НОА», благотворительных магазинов «Вторник» и «Синица», магазина фермерских продуктов «Экобазар».Подробнее о проекте читайте на странице ШЭПР на Facebook.

Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской»:

— Сегодня в Прибайкалье мы наблюдаем тренд развития креативных индустрий — творческие люди создают полноценные бизнесы, которые меняют города, влияют на привлекательность региона, его инвестиционный потенциал и экономику в целом. Мы бы хотели, чтобы на шестнадцатой сессии ШЭПР такие проекты получили развитие, поэтому приглашаем к участию организаторов событий, художников, фотографов, ремесленников, дизайнеров, маркетологов — всех, кто хочет монетизировать творческие проекты и делать из них реальные бизнесы. Это могут быть экологические фестивали искусств, пленэры, образовательные или спортивные события, интернет и медиапроекты. Также из-за запрета строительства завода по производству питьевой воды в Култуке сегодня особенно важен вопрос занятости населения посёлка. Было бы здорово, чтобы на сессии участники проработали бизнес-проекты, решающие эту проблему. Если у вас есть идеи в этих направлениях или другие экопроекты — нам по пути! Отправляйте заявки на участие в ШЭПР до 10 июня.

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group:

— ШЭПР — один из приоритетных проектов комплексной программы по защите Байкала, которую En+ Group реализует с 2011 года. Это не просто образовательный проект, а живое сообщество предпринимателей с совершенно новым типом мышления — они бережно относятся к природным ресурсам, создают новые рабочие места, заботятся о том, чтобы бизнес решал не только личные финансовые, но и социальные задачи, развивал байкальские территории и был полезен местным жителям. Для начинающих предпринимателей ШЭПР — это отличная возможность сделать всего за четыре дня бизнес-план с пониманием своих рынков сбыта, целевой аудитории и маркетинговой стратегии. Важно, что мы поддерживаем выпускников и после очных сессий — регулярно встречаемся, организуем ярмарки продукции выпускников ШЭПР и выпускаем сборники лучших экобизнесов региона с историями предпринимателей. Всё это существенно помогает в продвижении товаров и услуг местных производителей. Мы поддерживаем «Школу экологического предпринимательства» уже восьмой год, в июле пройдёт шестнадцатая сессия ШЭПР. Проект на подъёме и ждёт новых участников — до встречи в Байкальске!