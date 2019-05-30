Азиатско-Тихоокеанский банк принял участие в V международном форуме Российско-Китайского финансового совета

23-24 мая 2019 года представители АТБ в рамках очередного форума провели переговоры с китайскими банками -участниками. Встреча Российско-Китайского финансового совета состоялась в городе Санья, провинции Хайнань, КНР.

Организатором форума выступил Банк Харбина при поддержке Банка Хайнаня. Мероприятие посетили широкий круг российских и китайских кредитных организаций. Азиатско-Тихоокеанский банк представили руководитель дирекции инвестиционно-банковского бизнеса Сергей Костюхин и руководитель управления международных отношений Мария Розбицкая.

Главной и основной целью форума является поиск новых возможностей для взаимодействия между российскими и китайскими финансовыми институтами. По итогам встречи были подписаны ряд соглашений между представителями стран участниц. Кроме того, в рамках форума в финансовый совет были приняты новые члены, как с китайской, так и с российской стороны.

В ходе панельной дискуссии, посвященной 70 -летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, Сергей Костюхин представил участникам форума актуальную информацию о развитии бизнеса АТБ и возможностях сотрудничества в сферах открытия корреспондентских счетов, межбанковском кредитовании, валютных операций, торговом финансировании российских экспортеров и других вопросах внешнеэкономической деятельности. Сергей Вячеславович подчеркнул, что сотрудничество с банками Китая является приоритетным направлением международного бизнеса АТБ.

- Мы активно работаем с китайскими банками и выстраиваем взаимодействие таким образом, чтобы это сотрудничество было выгодно обеим сторонам. Представители китайского бизнеса имеют свои специфические особенности развития и построения партнерства, и мы ценим то, что на протяжении многих лет, именно АТБ остается одним из основных и стратегически важных партнеров для многих китайских банков. Впереди нас ожидают новые крупные проекты и расширение сфер взаимодействия, - прокомментировал итоги встречи руководитель дирекции инвестиционно-банковского бизнеса Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Костюхин.

В рамках состоявшегося форума представители АТБ провели важные переговоры с китайскими банками-партнерами о дальнейшем укреплении взаимовыгодных отношений и развитии бизнеса.

Для справки:

Российско-Китайский финансовый совет официально учрежден 15 октября 2015 года в Харбине. Совет является группой коммерческих и некоммерческий юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность и работающих в сфере финансовых услуг в Китае и России.