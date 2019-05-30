БайкалИнвестБанк сообщил об изменении фактического адреса банка

АО «БайкалИнвестБанк» сообщил об изменении с 29 мая 2019 года фактического адреса банка.

«Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» (АО «БайкалИнвестБанк») настоящим уведомляет своих клиентов, контрагентов и кредиторов об изменении «29» мая 2019 года фактического адреса Банка. Новый адрес: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, контактный телефон: +7 (499) 968-94-23», - говорится в официальном сообщении на сайте банка.

По адресу: Российская Федерация, 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5 – расчетно-кассовое обслуживание клиентов продолжится в формате Филиала «Сибирский» Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».



Дополнительную информацию по вопросам изменения адреса Банка можно получить по телефону: +7 (499) 968-94-23.