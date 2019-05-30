Сбербанк представил переиздание дореволюционной монографии по вопросам банкротства

Сбербанк продолжает поддерживать публикацию трудов известных российских специалистов в сфере гражданского права. Выходит в свет «Учение о праве кредитора опровергать юридические акты, совершенные должником в его ущерб» А. Х. Гольмстена.

Книга именитого правоведа, служившая в конце XIX века настольным пособием для сотрудников дореволюционных финансовых учреждений, переиздана и выпущена в современной версии русского языка. Издание подготовлено при участии команды банка и сервиса Bankro.TECH. Годом ранее профессиональное сообщество высоко оценило инициативу Сбербанка по публикации другой книги А.Х. Гольмстена — «Исторический очерк русского конкурсного процесса».

Евгений Акимов, управляющий директор - начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка:

«Сбербанк прилагает усилия для повышения качества знаний и улучшения профессиональной культуры специалистов в такой сложной и ответственной сфере как банкротство. Проблемы, которые поднимались более ста лет назад, до сих пор актуальны: определение допустимых сроков и порядка оспаривания сделок, распределение полученных денежных средств. Мы продолжим работу по популяризации опыта наших предшественников, изучая его и отдавая профессионалам прошлых лет дань уважения и благодарности».

В ходе презентации издания выступили Рустем Мифтахутдинов, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права МГЮУ имени О.Е. Кутафина; Олег Зайцев, президент Национальной ассоциации «Банкротный клуб»; Светлана Карелина, профессор кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, высоко оценившие практику переиздания подобных профессиональных исследований.