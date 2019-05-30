Сбербанк приглашает на ICC студентов ведущих российских вузов

Сбербанк приглашает 200 студентов профильных направлений ведущих российских вузов на II Международный конгресс по кибербезопасности (International Cybersecurity Congress, ICC). Решение пригласить студентов было принято на I конгрессе, поскольку большинство экспертов назвали ключевой проблемой отрасли острую нехватку квалифицированных кадров. Вывод подтверждается результатами независимых исследований, согласно которым мировой дефицит специалистов в области кибербезопасности к 2022 году составит 1,8 млн человек.

В деловой программе форума смогут принять участие студенты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Финансового университета при Правительстве РФ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Московского физико-технического института (национального исследовательского университета), Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского государственного Университета, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) и Университета ИТМО.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Для нас очень важно, чтобы Конгресс способствовал сокращению разрыва между образовательной программой, по которой учатся студенты,

и потребностями бизнеса. Мы привлекаем студентов для того, чтобы задать правильный вектор для развития их компетенций и, как следствие, помочь им стать более востребованными на рынке».

Студенты получат возможность посетить мероприятия деловой программы обоих дней конгресса, послушать выступления ключевых экспертов по кибербезопасности, познакомиться на выставке с продуктами Сбербанка и партнёров ICC, стать ближе к профессиональному сообществу.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Российские вузы не успевают за ростом технологий и, соответственно, потребностями бизнеса. Что же касается бизнеса, то ему, конечно, нужно сотрудничать с системой образования — это в его интересах. Вариантами такого сотрудничества могут быть поддержка талантливых студентов и помощь в их развитии, по возможности — партнёрские программы с вузами. Вложения в образование — это длинные инвестиции, но в перспективе они окупятся с лихвой».

ICC — уникальная международная межотраслевая платформа, объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобальной диджитализации.

II Международный конгресс по кибербезопасности станет ключевым мероприятием Global Cyber Week — международной недели по кибербезопасности, которая пройдет 17–21 июня в Москве и станет крупнейшим профильным событием в России и Восточной Европе. Мероприятие объединит под своей̆ эгидой̆ ряд отраслевых форумов, где соберет представителей российских и зарубежных государственных учреждений, международных организаций и транснациональных компаний, а также независимых экспертов и исследователей.

Откроет Global Cyber Week техническая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE, которая состоится 17–18 июня. 19 июня состоится онлайн-тренинг по международной кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели тренинга смогут на сайте следить за успехами участников в режиме реального времени.

I Международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2500 участников, порядка 700 организаций более чем из 50 стран. Президент Российской Федерации В. В. Путин лично приветствовал гостей конгресса со вступительной речью. Ожидается, что Президент Российской Федерации посетит Конгресс и в этом году.