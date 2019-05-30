Сбербанк Первый открывает бесплатную ретроспективу фильмов лауреатов кинофестиваля «Кинотавр»

1 и 2 июня Сбербанк Первый, премиальная сеть Сбербанка, при поддержке КАРО.Арт покажет ретроспективу фильмов лауреатов «Кинотавра» разных лет в честь юбилея фестиваля. За два выходных дня зрители смогут увидеть в пяти кинотеатрах Москвы восемь культовых кинолент, ставших символами российского кино за последние 30 лет.

Вход на все фильмы ретроспективы бесплатный, забронировать билеты и узнать точное расписание фильмов можно на сайте Karofilm.ru. Регистрация на сеансы открывается 29 мая. Количество мест ограничено.

Список фильмов ретроспективы:

«Анкор ещё Анкор» (реж. Петр Тодоровский, 1993)

«Время танцора» (реж. Вадим Абдрашитов, 1997)

«Брат» (реж. Алексей Балабанов, 1997)

«Война» (реж. Алексей Балабанов, 2002)

«Изображая жертву» (реж. Кирилл Серебренников, 2006)

«Волчок» (реж. Василий Сигарев, 2009)

«Класс коррекции» (реж. Иван Твердовский, 2014)

«Географ глобус пропил» (реж. Александр Велединский, 2013)

Ретроспектива состоится в рамках сотрудничества Сбербанка Первого и «Кинотавра» — в этом году банк выступит партнером кинофестиваля, который состоится в городе Сочи 9-16 июня 2019 года.

В качестве партнера в рамках крупнейшего российского кинофестиваля Сбербанк Первый, сеть премиального банковского обслуживания Сбербанка совместно с Visa, официальным партнером, также проведет и ряд других специальных мероприятий, в том числе очередную дискуссию из цикла F1RST TALK с международным деятелем кино.

Мария Поденко, руководитель «Сбербанка Первого»:

«Для Сбербанка Первого первостепенную роль играет не только оказание лучших финансовых услуг в России для своих клиентов, но и содействие развитию российского искусства, в том числе самого массового его направления – кинематографа. Поэтому мы подходим к партнерству с «Кинотавром» как одной из важнейших инициатив Банка в году. Сбербанк Первый и ранее выступал партнером крупнейших событий в области искусства. Так, в 2018 году мы реализовали успешное партнерство с фестивалем «Усадьба Jazz», ставшим одним из главных музыкальных событий года».