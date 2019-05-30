Сбербанк Первый открывает бесплатную ретроспективу фильмов лауреатов кинофестиваля «Кинотавр»

1 и 2 июня Сбербанк Первый, премиальная сеть Сбербанка, при поддержке КАРО.Арт покажет ретроспективу фильмов лауреатов «Кинотавра» разных лет в честь юбилея фестиваля. За два выходных дня зрители смогут увидеть в пяти кинотеатрах Москвы восемь культовых кинолент, ставших символами российского кино за последние 30 лет.
Вход на все фильмы ретроспективы бесплатный, забронировать билеты и узнать точное расписание фильмов можно на сайте Karofilm.ru. Регистрация на сеансы открывается 29 мая. Количество мест ограничено.
Список фильмов ретроспективы:
- «Анкор ещё Анкор» (реж. Петр Тодоровский, 1993)
- «Время танцора» (реж. Вадим Абдрашитов, 1997)
- «Брат» (реж. Алексей Балабанов, 1997)
- «Война» (реж. Алексей Балабанов, 2002)
- «Изображая жертву» (реж. Кирилл Серебренников, 2006)
- «Волчок» (реж. Василий Сигарев, 2009)
- «Класс коррекции» (реж. Иван Твердовский, 2014)
- «Географ глобус пропил» (реж. Александр Велединский, 2013)
Ретроспектива состоится в рамках сотрудничества Сбербанка Первого и «Кинотавра» — в этом году банк выступит партнером кинофестиваля, который состоится в городе Сочи 9-16 июня 2019 года.
В качестве партнера в рамках крупнейшего российского кинофестиваля Сбербанк Первый, сеть премиального банковского обслуживания Сбербанка совместно с Visa, официальным партнером, также проведет и ряд других специальных мероприятий, в том числе очередную дискуссию из цикла F1RST TALK с международным деятелем кино.
Мария Поденко, руководитель «Сбербанка Первого»:
«Для Сбербанка Первого первостепенную роль играет не только оказание лучших финансовых услуг в России для своих клиентов, но и содействие развитию российского искусства, в том числе самого массового его направления – кинематографа. Поэтому мы подходим к партнерству с «Кинотавром» как одной из важнейших инициатив Банка в году. Сбербанк Первый и ранее выступал партнером крупнейших событий в области искусства. Так, в 2018 году мы реализовали успешное партнерство с фестивалем «Усадьба Jazz», ставшим одним из главных музыкальных событий года».