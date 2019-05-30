Банк УРАЛСИБ занял 12 место в медиарейтинге российских банков за апрель

Банк УРАЛСИБ занял 12 место в медиарейтинге российских банков по итогам апреля 2019 года. В рейтинг вошли 50 наиболее цитируемых в информационном поле банков, работающих на территории РФ.

На медиарейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» повлияли следующие основные информационные события апреля: повышение агентством Standard & Poor’s рейтинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с «В–» до «В», публикация результатов деятельности Банка за 2018 год по РСБУ и МСФО, запуск новых продуктов и сервисов, высокие позиции УРАЛСИБа в рыночных рейтингах, новостная и комментарийная активность Банка.

Медиарейтинг составлен компанией «Медиалогия» для портала Banki.ru на основе базы СМИ, включающей более 50 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Рейтинг готовится на основе МедиаИндекса, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.