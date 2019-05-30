Банк «Открытие»: Семейные жители Иркутской области берут кредиты вдвое чаще одиноких

Женатые и замужние жители региона берут потребительские кредиты примерно вдвое чаще, чем одинокие. Таковы данные исследования портрета заемщика банка «Открытие» по льготному потребкредиту наличными под 9,9%.

Согласно исследованию клиентского профиля, доля замужних женщин среди взявших льготный потребительский кредит составляет около 22%, а женатых мужчин – 30%. Еще порядка 7% состоят в гражданском браке. Около 25% заемщиков не состоят в браке, и примерно 20% из них - разведены. Таким образом, количество семейных россиян среди берущих потребительские кредиты в банке вдвое выше числа одиноких.

Примерно 50% заемщиков имеют высшее профессиональное образование, 20% - среднее профессиональное.

По словам Михаила Чамрова, вице-президента, директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие», у семейных людей обычно больше потребительских расходов, чем у одиноких. Поэтому такое соотношение заемщиков кажется вполне логичным. Льготный кредит позволяет людям удовлетворить свои насущные финансовые потребности на привлекательных условиях и улучшить качество их жизни.

Льготный потребительский кредит наличными под 9,9% годовых (ставка действует в первый год кредита) был запущен 11 марта 2019 года. С начала запуска число заявок на льготный кредит вырос почти на 80%.

C марта по май в банке в Иркутской области выдано 283 кредита наличными на сумму 164 млн рублей, из них 77% - по льготной программе. Суммарный объем льготных кредитов за два месяца действия проекта достиг 127 млн рублей.

Почти треть льготных кредитов взяли жители Западной Сибири, 16% - москвичи. Далее идут жители Северо-Западного федерального округа (13%), Поволжья (12%) и Сибири (10%).