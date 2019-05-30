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Банк «Открытие»: Семейные жители Иркутской области берут кредиты вдвое чаще одиноких

30 мая 2019

Женатые и замужние жители региона берут потребительские кредиты примерно вдвое чаще, чем одинокие. Таковы данные исследования портрета заемщика банка «Открытие» по льготному потребкредиту наличными под 9,9%.

Согласно исследованию клиентского профиля, доля замужних женщин среди взявших льготный потребительский кредит составляет около 22%, а женатых мужчин – 30%. Еще порядка 7% состоят в гражданском браке. Около 25% заемщиков не состоят в браке, и примерно 20% из них - разведены. Таким образом, количество семейных россиян среди берущих потребительские кредиты в банке вдвое выше числа одиноких.

Примерно 50% заемщиков имеют высшее профессиональное образование, 20% - среднее профессиональное.

По словам Михаила Чамрова, вице-президента, директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие», у семейных людей обычно больше потребительских расходов, чем у одиноких. Поэтому такое соотношение заемщиков кажется вполне логичным. Льготный кредит позволяет людям удовлетворить свои насущные финансовые потребности на привлекательных условиях и улучшить качество их жизни.

Льготный потребительский кредит наличными под 9,9% годовых (ставка действует в первый год кредита) был запущен 11 марта 2019 года.  С начала запуска число заявок на льготный кредит вырос почти на 80%.

C марта по май в банке в Иркутской области выдано 283 кредита наличными на сумму 164 млн рублей, из них 77% - по льготной программе.  Суммарный объем льготных кредитов за два месяца действия проекта достиг 127 млн рублей.

Почти треть льготных кредитов взяли жители Западной Сибири, 16% - москвичи. Далее идут жители Северо-Западного федерального округа (13%), Поволжья (12%) и Сибири (10%).

Банк «Открытие» запустил новый кредит наличными по ставке 9,9% 11 марта 2019 года. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования.  Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. Со второго года далее ставка составит от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования, а также кредитоспособности заемщика. Подать заявку на кредит клиенты могут как в офисе банка, так и через сайт www.open.ru.

Банк «Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

/ СИА /
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