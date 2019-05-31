Средняя площадь квартир в Иркутске за год увеличилась на 2%

Аналитики «Авито Недвижимость» выяснили, что Иркутск вошел в десятку российских городов по средней площади квартир. В столице Приангарья средняя площадь выставленных квартир достигла 57,2 кв.м, по всей стране – 55,2 кв.м. В сегменте новостроек средняя площадь квартир в Иркутске равна 53,3 кв.м, а на рынке вторичной недвижимости – 58,1 кв.м. Аналитики отмечают, что площади квартир в городах зависят от уровня доходов. Чем выше доход, тем больше площадь.

Изменение площади квартир в крупнейших городах России (совокупно на первичном и вторичном рынках)

Город Площадь, кв.м Изменение за год 1 Москва 65,6 0% 2 Санкт-Петербург 61,3 4% 3 Тюмень 58,8 3% 4 Казань 58,3 3% 5 Екатеринбург 58,1 5% 6 Иркутск 57,2 2% 7 Самара 56,8 2% 8 Челябинск 56,7 3% 9 Новосибирск 56,4 8% 10 Воронеж 56,3 3% 11 Красноярск 55,9 5% 12 Нижний Новгород 55,8 5% 13 Тольятти 55,8 2% 14 Пермь 55,5 3% 15 Саратов 55,3 3% 16 Ульяновск 55,1 5% 17 Барнаул 55,0 5% 18 Волгоград 54,7 2% 19 Краснодар 54,7 2% 20 Уфа 53,7 -1% 21 Омск 53,6 1% 22 Ростов-на-Дону 53,1 1% 23 Ижевск 50,7 -1% Вся Россия 55,2 2%

Средняя площадь жилья превышает 60 кв. м только в двух столицах: в Москве она составляет 65,6 кв. м, а в Санкт-Петербурге – 61,3 кв. м. В трети крупнейших городов средний размер жилплощади уступает общероссийскому показателю – 55,2 кв.м. В целом, средний размер жилплощади за год снизился только в Уфе и Ижевске (-1% в каждом), в Москве изменений нет.

Самые крупные по площади квартиры выставлены на продажу в городах с наиболее высоким доходом. Так, в Москве средняя площадь жилья на вторичном рынке составляет 70,1 кв.м, на первичном – 61,4 кв.м, в Санкт-Петербурге – 70,8 кв.м и 52,3 кв.м соответственно. Казань входит в тройку лидеров по размеру квартир с 60,9 кв.м на вторичном рынке и 54,6 кв.м на первичном, общий метраж по городу за год не изменился, составив 58,3 кв.м. Следом идет Екатеринбург, где квартиры в новостройках составляют 56,9 кв.м, а на вторичном рынке – 58,5, а средняя площадь квартир составила 58,1 кв.м.

На размеры продаваемых квартир в России повлиял рост стоимости квадратного метра на вторичном и первичном рынках (на 8% до 64 690 рублей и на 11% до 69 805 рублей за год соответственно). При этом рост обеспечен сегментом многокомнатных квартир – от трех комнат и выше, в то время как размеры малогабаритного жилья стали еще меньше.

В Иркутске студия на вторичном рынке за год стала меньше на 5% (32,2 кв.м), а в новостройках – на 3% (32,4 кв.м).

«Стоимость квадратного метра в студиях традиционно выше, чем в других форматах жилья. Но благодаря небольшим размерам они остаются наиболее доступным типом квартир. Для их потенциальных владельцев цена важнее, чем для клиентов, приобретающих более просторные квартиры. На фоне роста стоимости недвижимости они пытаются сэкономить за счет уменьшения площади, в то время, как более платежеспособные покупатели, если и заинтересованы в экономии, то прежде всего - за счет изменения локации и других параметров жилья», - отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.