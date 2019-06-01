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День защиты детей: в Иркутске родители больше всего опасаются ДТП

1 июня 2019

К Международному дню защиты детей аналитики Авито выяснили, что в Иркутске беспокойство о жизни и здоровье детей снизилось на 10,9% за год. Об этом говорит исследование потребительского спроса на «корзину детской безопасности» из предметов, наиболее популярных у родителей. Вся «корзина» при этом подорожала на 14,1%: в 2019 году в городе безопасность ребенка обойдется в среднем в 14 419 рублей. Наиболее востребованный предмет – детское автокресло, на которое приходится 90,1% спроса.

<p>Фото: hyperauto.ru</p>

Фото: hyperauto.ru

В «корзину безопасности» для среднестатистической семьи с двумя детьми вошли:

  • заглушки для розеток,
  • велосипедный шлем,
  • светоотражающий рюкзак,
  • «умные» часы с GPS-трекером,
  • видеоняня,
  • детское автокресло.

Спрос  на средства защиты для детей возрос в 11 из 23 крупнейших городов, больше всего – в Саратове (+13,9%). В 12 эта проблема, возможно, стала менее острой, так как общий спрос на все предметы из «корзины детской безопасности» в них сократился, существеннее всего – в Краснодаре (-29,1%). В целом по стране интерес вырос на 2,3%.

Среди предметов, составивших «детскую корзину безопасности», автокресло наиболее популярно у родителей по всей стране. Доля этого товара во всероссийском спросе на товары из «корзины» равна 85%, а в крупнейших городах составляет от 66,5% в Новосибирске до 92,7% в столице российского автопрома – Тольятти. На втором месте по стране – «умные» часы, на которые приходится 9,5% спроса. Это устройство позволяет отслеживать местонахождение ребенка, держать с ним связь, а при необходимости ребенок может с их помощью вызвать помощь.
В Иркутске занявшему первое место автокреслу досталось 90,1% спроса, часы стали вторыми с долей 8,5%.

Средняя стоимость «детской корзины безопасности» за год увеличилась в 10 городах. Наибольший рост цены отмечен в Воронеже (+52,1%), а самое сильное снижение – в Нижнем Новгороде (-17,2%). Таким образом, сейчас доступнее всего товары для защиты ребенка продаются в Волгограде, который стал единственным крупным городом, где ценник составил менее 10 000 рублей. Дороже всего «корзина» стоит в Санкт-Петербурге – почти вдвое больше, чем в Волгограде. В целом по стране она подешевела на 2% до 14 538 рублей.

Рейтинг городов по доступности «детской корзины безопасности» в рублях, изменение ее цены за год

 

Город

Средняя цена в 2019г.

Динамика цены

1

Волгоград

9 118

-2,5%

2

Ижевск

10 348

11,8%

3

Челябинск

10 452

-1,6%

4

Ульяновск

10 512

11,8%

5

Саратов

10 551

-1,4%

6

Омск

10 604

-4,2%

7

Тольятти

11 537

-3,6%

8

Новосибирск

12 803

-3,7%

9

Нижний Новгород

13 053

-17,2%

10

Уфа

13 385

-2,8%

11

Самара

14 297

9,6%

12

Барнаул

14 338

-3,6%

13

Иркутск

14 419

14,1%

14

Краснодар

14 810

6,7%

15

Казань

14 894

2,7%

16

Екатеринбург

15 138

-8,4%

17

Тюмень

15 203

8,4%

18

Красноярск

15 671

11,1%

19

Москва

16 094

-2,2%

20

Ростов-на-Дону

16 265

-1,5%

21

Пермь

16 425

11,7%

22

Воронеж

17 307

52,1%

23

Санкт-Петербург

18 045

-0,1%
 

Вся Россия

14 538

-2,0%
 

Помимо самых распространенных товаров для защиты детей, рассмотренных выше, на сайте можно найти и множество других. Например, в Ставрополе за 990 рублей продается портативный отпугиватель собак, который, как пишет продавец, «не приносит вреда собакам и абсолютно безопасен для людей, при этом отпугивает даже самых храбрых и агрессивно настроенных животных». В Москве можно приобрести «новые» нарукавники для плавания малыша за 400 рублей. Наконец, в Новоуральске пользователь Авито готов бесплатно отдать «поводок для ребенка».


/ СИА /
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