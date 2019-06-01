День защиты детей: в Иркутске родители больше всего опасаются ДТП

К Международному дню защиты детей аналитики Авито выяснили, что в Иркутске беспокойство о жизни и здоровье детей снизилось на 10,9% за год. Об этом говорит исследование потребительского спроса на «корзину детской безопасности» из предметов, наиболее популярных у родителей. Вся «корзина» при этом подорожала на 14,1%: в 2019 году в городе безопасность ребенка обойдется в среднем в 14 419 рублей. Наиболее востребованный предмет – детское автокресло, на которое приходится 90,1% спроса.
В «корзину безопасности» для среднестатистической семьи с двумя детьми вошли:
- заглушки для розеток,
- велосипедный шлем,
- светоотражающий рюкзак,
- «умные» часы с GPS-трекером,
- видеоняня,
- детское автокресло.
Спрос на средства защиты для детей возрос в 11 из 23 крупнейших городов, больше всего – в Саратове (+13,9%). В 12 эта проблема, возможно, стала менее острой, так как общий спрос на все предметы из «корзины детской безопасности» в них сократился, существеннее всего – в Краснодаре (-29,1%). В целом по стране интерес вырос на 2,3%.
Среди предметов, составивших «детскую корзину безопасности», автокресло наиболее популярно у родителей по всей стране. Доля этого товара во всероссийском спросе на товары из «корзины» равна 85%, а в крупнейших городах составляет от 66,5% в Новосибирске до 92,7% в столице российского автопрома – Тольятти. На втором месте по стране – «умные» часы, на которые приходится 9,5% спроса. Это устройство позволяет отслеживать местонахождение ребенка, держать с ним связь, а при необходимости ребенок может с их помощью вызвать помощь.
В Иркутске занявшему первое место автокреслу досталось 90,1% спроса, часы стали вторыми с долей 8,5%.
Средняя стоимость «детской корзины безопасности» за год увеличилась в 10 городах. Наибольший рост цены отмечен в Воронеже (+52,1%), а самое сильное снижение – в Нижнем Новгороде (-17,2%). Таким образом, сейчас доступнее всего товары для защиты ребенка продаются в Волгограде, который стал единственным крупным городом, где ценник составил менее 10 000 рублей. Дороже всего «корзина» стоит в Санкт-Петербурге – почти вдвое больше, чем в Волгограде. В целом по стране она подешевела на 2% до 14 538 рублей.
Рейтинг городов по доступности «детской корзины безопасности» в рублях, изменение ее цены за год
|
Город
|
Средняя цена в 2019г.
|
Динамика цены
|
1
|
Волгоград
|
9 118
|
-2,5%
|
2
|
Ижевск
|
10 348
|
11,8%
|
3
|
Челябинск
|
10 452
|
-1,6%
|
4
|
Ульяновск
|
10 512
|
11,8%
|
5
|
Саратов
|
10 551
|
-1,4%
|
6
|
Омск
|
10 604
|
-4,2%
|
7
|
Тольятти
|
11 537
|
-3,6%
|
8
|
Новосибирск
|
12 803
|
-3,7%
|
9
|
Нижний Новгород
|
13 053
|
-17,2%
|
10
|
Уфа
|
13 385
|
-2,8%
|
11
|
Самара
|
14 297
|
9,6%
|
12
|
Барнаул
|
14 338
|
-3,6%
|
13
|
Иркутск
|
14 419
|
14,1%
|
14
|
Краснодар
|
14 810
|
6,7%
|
15
|
Казань
|
14 894
|
2,7%
|
16
|
Екатеринбург
|
15 138
|
-8,4%
|
17
|
Тюмень
|
15 203
|
8,4%
|
18
|
Красноярск
|
15 671
|
11,1%
|
19
|
Москва
|
16 094
|
-2,2%
|
20
|
Ростов-на-Дону
|
16 265
|
-1,5%
|
21
|
Пермь
|
16 425
|
11,7%
|
22
|
Воронеж
|
17 307
|
52,1%
|
23
|
Санкт-Петербург
|
18 045
|
-0,1%
|
Вся Россия
|
14 538
|
-2,0%
Помимо самых распространенных товаров для защиты детей, рассмотренных выше, на сайте можно найти и множество других. Например, в Ставрополе за 990 рублей продается портативный отпугиватель собак, который, как пишет продавец, «не приносит вреда собакам и абсолютно безопасен для людей, при этом отпугивает даже самых храбрых и агрессивно настроенных животных». В Москве можно приобрести «новые» нарукавники для плавания малыша за 400 рублей. Наконец, в Новоуральске пользователь Авито готов бесплатно отдать «поводок для ребенка».