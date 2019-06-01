День защиты детей: в Иркутске родители больше всего опасаются ДТП

К Международному дню защиты детей аналитики Авито выяснили, что в Иркутске беспокойство о жизни и здоровье детей снизилось на 10,9% за год. Об этом говорит исследование потребительского спроса на «корзину детской безопасности» из предметов, наиболее популярных у родителей. Вся «корзина» при этом подорожала на 14,1%: в 2019 году в городе безопасность ребенка обойдется в среднем в 14 419 рублей. Наиболее востребованный предмет – детское автокресло, на которое приходится 90,1% спроса. Фото: hyperauto.ru

В «корзину безопасности» для среднестатистической семьи с двумя детьми вошли:

заглушки для розеток,

велосипедный шлем,

светоотражающий рюкзак,

«умные» часы с GPS-трекером,

видеоняня,

детское автокресло.

Спрос на средства защиты для детей возрос в 11 из 23 крупнейших городов, больше всего – в Саратове (+13,9%). В 12 эта проблема, возможно, стала менее острой, так как общий спрос на все предметы из «корзины детской безопасности» в них сократился, существеннее всего – в Краснодаре (-29,1%). В целом по стране интерес вырос на 2,3%.

Среди предметов, составивших «детскую корзину безопасности», автокресло наиболее популярно у родителей по всей стране. Доля этого товара во всероссийском спросе на товары из «корзины» равна 85%, а в крупнейших городах составляет от 66,5% в Новосибирске до 92,7% в столице российского автопрома – Тольятти. На втором месте по стране – «умные» часы, на которые приходится 9,5% спроса. Это устройство позволяет отслеживать местонахождение ребенка, держать с ним связь, а при необходимости ребенок может с их помощью вызвать помощь.

В Иркутске занявшему первое место автокреслу досталось 90,1% спроса, часы стали вторыми с долей 8,5%.

Средняя стоимость «детской корзины безопасности» за год увеличилась в 10 городах. Наибольший рост цены отмечен в Воронеже (+52,1%), а самое сильное снижение – в Нижнем Новгороде (-17,2%). Таким образом, сейчас доступнее всего товары для защиты ребенка продаются в Волгограде, который стал единственным крупным городом, где ценник составил менее 10 000 рублей. Дороже всего «корзина» стоит в Санкт-Петербурге – почти вдвое больше, чем в Волгограде. В целом по стране она подешевела на 2% до 14 538 рублей.

Рейтинг городов по доступности «детской корзины безопасности» в рублях, изменение ее цены за год

Город Средняя цена в 2019г. Динамика цены 1 Волгоград 9 118 -2,5% 2 Ижевск 10 348 11,8% 3 Челябинск 10 452 -1,6% 4 Ульяновск 10 512 11,8% 5 Саратов 10 551 -1,4% 6 Омск 10 604 -4,2% 7 Тольятти 11 537 -3,6% 8 Новосибирск 12 803 -3,7% 9 Нижний Новгород 13 053 -17,2% 10 Уфа 13 385 -2,8% 11 Самара 14 297 9,6% 12 Барнаул 14 338 -3,6% 13 Иркутск 14 419 14,1% 14 Краснодар 14 810 6,7% 15 Казань 14 894 2,7% 16 Екатеринбург 15 138 -8,4% 17 Тюмень 15 203 8,4% 18 Красноярск 15 671 11,1% 19 Москва 16 094 -2,2% 20 Ростов-на-Дону 16 265 -1,5% 21 Пермь 16 425 11,7% 22 Воронеж 17 307 52,1% 23 Санкт-Петербург 18 045 -0,1% Вся Россия 14 538 -2,0%

Помимо самых распространенных товаров для защиты детей, рассмотренных выше, на сайте можно найти и множество других. Например, в Ставрополе за 990 рублей продается портативный отпугиватель собак, который, как пишет продавец, «не приносит вреда собакам и абсолютно безопасен для людей, при этом отпугивает даже самых храбрых и агрессивно настроенных животных». В Москве можно приобрести «новые» нарукавники для плавания малыша за 400 рублей. Наконец, в Новоуральске пользователь Авито готов бесплатно отдать «поводок для ребенка».