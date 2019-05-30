Глава Якутии встретился с делегацией ИНК

29 мая глава Якутии Айсен Николаев встретился с руководством Иркутской нефтяной компании. Во встрече принял участие председатель Совета директоров, основатель компании Николай Буйнов. Как сообщает пресс-служба правительства Якутии, Айсен Николаев поблагодарил ИНК за сотрудничество и отметил высокую важность поставок сырой нефти для нужд коммунального комплекса республики. Фото: sakha.gov.ru

«Учитывая наш успешно состоявшийся опыт работы в навигацию прошлого года, я надеюсь и в дальнейшем на положительное решение вопроса о поставках сырой нефти для наших предприятий коммунального комплекса», – сказал Айсен Николаев. Ил Дархан отметил, что рост промышленного производства в республике показал лучшие результаты за последние 5 лет. «Якутия выступает локомотивом добывающей промышленности всей страны. Каждый год мы бьём все рекорды по добыче золота, серебра, нефти и угля. Потенциал нефтедобычи мы будем серьезно наращивать. С учетом проводимой нами поддержки промышленности уверен, что «Иркутская нефтяная компания» сможет нарастить нефтедобычу и обеспечит существенный рост налоговых отчислений в бюджеты разных уровней», – сказал Николаев.

Группа компаний работает в Якутии с 2012 года, за последние 6 лет инвестиции в геологоразведочные работы превысили 7,6 млрд рублей. ИНК открыла на территории региона 2 газоконденсатных месторождения – Ылгычахское и Бюкское – в Мирнинском и Ленском районах. Их суммарный запас газа составляет более 66 млрд куб. м. Компания увеличивает объемы поискового и разведочного бурения. Холдингу принадлежит право пользования недрами семи лицензионных участков и восьми месторождений, на участках ведутся поисковые и геологоразведочные работы.

Николай Буйнов подтвердил готовность укреплять сотрудничество. «У нас есть понимание, что нужно ускорять работу здесь. Мы открыли серьёзные запасы газа и продолжаем вести поиск нефти», – сказал председатель Совета директоров ИНК. Заместитель генерального директора Евгений Милов сообщил, что группа компаний поддерживает в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Якутией родовые общины коренных малочисленных народов Севера и ассоциацию эвенков села Таас-Юрях, социальные проекты в Мирнинском, Сунтарском и Ленском районах.

В свою очередь директор ООО «Саханефть», заместитель главного инженера «Иркутской нефтяной компании» Руслан Салихов рассказал, что «Саханефть», работающее в Мирнинском районе Якутии и владеющее лицензией на участок недр, активно развивается. В планах на ближайшие 5 лет – бурение 57 эксплуатационных скважин на Маччобинском месторождении, строительство кустовых площадок и парка хранения углеводородного сырья (УВС).

Справка:

ИНК включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в Восточной Сибири. Входит в список 20 крупнейших российских нефтяных компаний по запасам углеводородного сырья. За последние 10 лет группа компаний ИНК открыла на территории Иркутской области и в Республике Саха (Якутия) 12 месторождений углеводородного сырья.