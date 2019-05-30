Уровень закредитованности российских заемщиков продолжает снижаться

За полгода долговая нагрузка российских заемщиков снизилась до 23%, об этом сообщает НБКИ.

Среднее значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) российских заемщиков за полгода снизилось на 0,56 процентных пункта (п.п.) (. Так, на 01.04.2019 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 22,99% (на 01.10.2018 года - 23,55%). Это означает, что уровень закредитованности граждан страны продолжает снижаться.

При этом снижение долговой нагрузки было зафиксировано во всех категориях заемщиков. Так, за прошедшие 6 месяцев больше всего PTI снизился в сегментах заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб.) – до 27,02% (на 1,20 п.п.), а также у граждан со средними доходами (от 20 до 40 тыс. руб.) – до 22,87% (на 0,51 п.п.). В свою очередь долговая нагрузка заемщиков с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. руб.) осталась практически неизменной – 19,19% (снижение на 0,01 п.п.)

Наибольшие показатели PTI (а, значит, и наибольшей закредитованности населения) были продемонстрированы в Амурской (29,54%), Красноярском крае (27,21%), Оренбургской (26,66%) и Кировской (26,65%) областях.

«Уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на достаточно приемлемом уровне и даже немного снижается, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно отметить, что снижение показателя PTI происходит у заемщиков с любым уровнем доходов. В то же время, у представителей самых бедных слоев населения долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан. Иными словами, им труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства»..