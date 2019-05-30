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Машиностроительный кластер Иркутской области включён в реестр Минпромторга РФ

30 мая 2019

Промышленный машиностроительный кластер Иркутской области вошёл в реестр Министерства промышленности и торговли РФ. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации кластеров и технопарков России.

<p>Фото: borlas.ru</p>

Фото: borlas.ru

Промышленный кластер и специализированная организация кластера ООО «Процветание» подтвердили свое соответствие требованиям утвержденным постановлением Правительства №779. Приказ был подписан Министром Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.Теперь кластер сможет претендовать на господдержку в виде субсидий в размере до 50% от затрат, понесенных в процессе реализации совместных проектов.


/ СИА /
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