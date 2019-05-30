РУСАЛ и Школа-студия МХАТ показали Шелехову спектакль «Транссиб»

В Иркутске и Шелехове завершились мероприятия социально-культурного проекта «РУСАЛ ФестивAL #Театр». Жители города металлургов смогли увидеть спектакль «Транссиб» в исполнении студентов 4 курса Школы-студии МХАТ, а в областном центре состоялось прослушивание на актерский факультет легендарного театрального вуза. Зрительный зал в ДК «Металлург» после спектакля «Транссиб».

Фото Е. Козырева

По традиции билеты на спектакль были бесплатными и распространялись на промплошадке РУСАЛа, в социальных и культурных учреждениях города, среди ветеранов, волонтеров и общественников. В общей сложности постановку во Дворце культуры «Металлург» посмотрели почти 600 человек.– В Шелехове живут и работают очень талантливые творческие люди, у нас много одаренных детей. Среди выпускников Школы-студии МХАТ есть уже не один шелеховчанин. К сожалению, далеко не каждый может позволить себе поехать в Москву, чтобы посмотреть выступление сибиряков. Благодаря этому проекту РУСАЛа, мы можем познакомиться с творчеством земляков и молодых столичных актеров на домашней сцене. Конечно, это большое событие и всегда настоящий праздник для горожан, – отметил глава города Сергей Липин.

Аскар Нигамедзянов, исполнитель роли Иркутянина в спектакле «Транссиб».

Фото Е. Козырева

«Транссиб» – спектакль, поставленный по мотивам путешествия актерской группы по самой длинной железной дороге в мире, от Москвы до Владивостока и обратно. В течение полутора часов перед зрителями проходят пассажиры и работники поезда – каждый со своим представлением о жизни, о счастье и о любви. Особенно узнаваемыми для шелеховчан оказались образы жителей Иркутска, Улан-Удэ, Екатеринбурга. Гэсэр Ринчинов, участник прослушивания из города Шелехов.

Фото Е. Козырева

Преподаватель Школы-студии МХАТ Сергей Щедрин.

Фото Е. Козырева

– Задачей РУСАЛа является не только производство алюминия, но и развитие регионов присутствия, повышение качества жизни. В этом году нас ждут и другие события: компания уже готовит яркое шоу на День Металлурга, а осенью мы будем принимать красочный научный фестиваль, – поделился планами на будущее генеральный директор Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа Олег Буц.

Проект «РУСАЛ ФестивAL #Театр» реализуется с 2017 года и стал для Иркутска и Шелехова уже третьим по счету. Из областного центра Школа-студия МХАТ отправится в Братск, где 30 и 31 мая выступит со спектаклями «Транссиб» и «П. и Н.». Завершится «РУСАЛ ФестивAL #Театр» в июне спектаклями в Ереване.

Справка:

«РУСАЛ ФестивAL #Театр» – масштабный социально-культурный проект, который проходит в регионах присутствия РУСАЛа. Его цель – показ в регионах присутствия компании столичных театральных постановок с участием молодых актеров, знакомство с современными трендами культуры и поддержание интереса жителей регионов к театральному искусству.