Металлурги РУСАЛа посадили рябиновую аллею на территории детской больницы в Братске

Неприглядный ранее участок Братской детской городской больницы теперь украшают 70 рябин и сотня декоративных изящных кустарников рябинолистника. Новые зеленые соседи скрасят прогулки маленьких пациентов стационара, уверены металлурги. БСТ рассказала, как экодобровольцев объединила «Зеленая волна» РУСАЛа.

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа: «В весенние дни, практически на всех территориях присутствия РУСАЛа, работники завода, молодежное движение, а в этом году уже и производственные советы: участники и руководитель, высаживают деревья. Акцию мы назвали «Зеленая волна». В этой акции мы принимаем участие более 5 лет, сегодня максимальное количество участников, почти 150 человек. Это и ребята с техникума, и заводчане».Похвастать двумя сотнями новых растений в детской горбольнице могут благодаря участникам недавно созданного рабочего совета БрАЗа. Озеленить территорию медучреждения инициативные заводчане решили на первом же заседании.Николай Очкас, председатель рабочего совета БрАЗа: «Как вы видите, больница у нас отремонтирована, но, к сожалению, территория была не до конца благоустроена поэтому мы поддержали инициативу нашей молодежи, поддержал рабочий совет, поддержало руководство Братского алюминиевого завода и мы пришли с этой акцией поучаствовать, поддержать молодежь и сделать для города очень приятное и полезное дело. Эти деревья, которые мы сегодня садим с любовью с душой и с желанием, будут расти и создавать уют и хорошее настроение для наших братчан».

Руководство больницы тепло встретило предложение металлургов. Медики признаются: без деревьев благоустройство территории выглядело незавершенным.Ольга Гавазюк, заместитель главного врача Детской городской больницы Братска по медицинской части: «Значение огромное. Посмотрите, какая у нас красивая территория: возле поликлиники уложен газон, территория замечательная, но не полностью. Мы очень рады, что желание нам помочь и наши желания совпали. У нас теперь будет такая красота, территория будет облагорожена, нашим детям будет замечательно, они будут быстрее выздоравливать. Это инициатива металлургов, мы им очень благодарны».

Сегодня практически все посаженные деревья снабдили именными табличками волонтеров. Останавливаться на этом производители крылатого металла не намерены.

В планах – масштабное озеленение призаводской территории, яхт-клуба и Парка металлургов.