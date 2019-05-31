Дума Иркутска предлагает сделать голосование за мэра тайным

​В Иркутске пройдут публичные слушания по вопросу изменения процедуры проведения голосования за кандидатуру мэра из числа депутатов. Такое решение сегодня было принято на заседании Думы города Иркутска.

Напомним, что на заседании постоянной комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку Думы города Иркутска инициативная группа депутатов из 19 человек выступила с предложением внесения изменения в статью 35 Устава города Иркутска.

Уставом и Регламентом Думы города Иркутска предусмотрено проведение открытого голосования по избранию мэра города из числа депутатов городской Думы. Эта норма была внесена в Устав в 2015 году. Чтобы стать мэром города, кандидат должен получить не менее двух третей голосов депутатов Думы города Иркутска – не менее 24 народных избранников – в открытом голосовании. Депутаты предложили изменить процедуру и сделать голосование тайным.

В соответствии с действующим законодательством по поправкам в Устав города в течение 30 рабочих дней должны быть получены заключения мэра города Иркутска, а также прокуратуры города Иркутска, Управления Минюста России по Иркутской области.

Иркутяне смогут принять участие и высказать свою точку зрения в отношении предлагаемой инициативы. Публичные слушания назначены на 11 июля 2019 года в 10 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 72, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.