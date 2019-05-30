Азиатско-Тихоокеанский банк принял участие в заседании круглого стола во главе с Антоном Силуановым

В конце мая в городе Новокузнецке состоялся круглый стол на тему «Презентации инвестиционных проектов субъектов МСП». Возглавил мероприятие первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Представителем от АТБ выступила директор банка по Кемеровской области Елена Кондратова.

Также в заседании приняли участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, заместитель министра экономического развития РФ, генеральный директор АО «Корпорация МСП», председатель правления АО «МСП Банк», а также предприниматели Сибири.

Совместно с правительством Кемеровской области и корпорацией МСП на встрече состоялась презентация ряда инвестиционных проектов. Азиатско-Тихоокеанский банк принял участие в проекте по модернизации одного из крупнейших медицинских центров ООО Юрга-Мед.

- Подобные социально значимые проекты направлены на развитие малого и среднего регионального предпринимательства, а значит, как следствие, улучшения условий жизни людей. Азиатско-Тихоокеанский банк является участником государственной программы Минэкономразвития и АО «Корпорация «МСП» по льготному кредитованию представителей МСП в размере 8,5%. Мы всегда открыты к сотрудничеству с представителями, как частного предпринимательства, так и государственных организаций. Мы готовы поддержать любые сферы бизнеса, будь то производство, добыча или оказание качественных медицинских услуг, - рассказала директор банка по Кемеровской области Елена Кондратова.

Также в рамках круглого стола «Презентации инвестиционных проектов субъектов МСП» во время общения по участию субъектов МСП в закупках у крупнейших поставщиков Антон Силуанов рассказал, как планируется расширить доступ представителей МСП к подобным закупкам и нарастить их объемы.