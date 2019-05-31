Сбербанк объявляет «Депозитарные каникулы»

Сбербанк объявляет «Депозитарные каникулы». Акция будет продолжаться с 1 июня по 31 августа 2019 года. На этот период держатели ценных бумаг банка освобождаются от комиссии за депозитарное обслуживание при проведении торговых операций.

«Депозитарные каникулы» распространяются на владельцев акций, а также корпоративных и инвестиционных облигаций Сбербанка.

Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Инициатива об отмене депозитарной комиссии для владельцев ценных бумаг Сбербанка демонстрирует наше отношение к акционерам и держателям других ценных бумаг банка. Мы заботимся об их интересах, используем малейшую возможность для того, чтобы люди, инвестировавшие в наши ценные бумаги, почувствовали, как это выгодно».

Комиссия за депозитарное обслуживание взимается Сбербанком раз в месяц в размере 149 руб. при проведении торговой операции в рамках брокерского обслуживания.