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Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2019 года

30 мая 2019

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за первые три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года.

Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, отметил:

«Результаты 1 квартала 2019 года — чистая прибыль в размере 46,5 млрд рублей и рентабельность капитала (ROE) на уровне 12% — подтверждают наш прогноз по прибыли на текущий год. Мы продемонстрировали уверенную динамику ключевых показателей: расходы на содержание персонала и административные расходы в 1 квартале снизились на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы также продолжили увеличивать доли рынка в розничном сегменте, нарастив и кредитный портфель и привлечения от физических лиц больше средних показателей по рынку.

«Выполнив основные цели стратегии 2017-2019, недавно мы утвердили новую стратегию на период 2019-2022, в которой запланированы важные трансформационные инициативы. Реализация новой стратегии приведет как к росту прибыльности, так и позволит нам с опережением реагировать на быстро меняющийся ландшафт банковского рынка и стать банком первого выбора для всех категорий клиентов».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

млрд рублей

1КВ 2019 г.

1КВ 2018 г.

Изменение, %

Чистые процентные доходы

104,2

116,3

(10,4%)

Чистые комиссионные доходы

21,6

21,9

(1,4%)

Чистые операционные доходы до создания резерва

137,0

152,6

(10,2%)

Создание резервов*

(15,2)

(20,7)

(26,6%)

Расходы на содержание персонала и административные расходы

(60,7)

(63,1)

(3,8%)

Чистая прибыль

46,5

55,5

(16,2%)

* Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

  • Чистая прибыль в 1 квартале 2019 года снизилась на 16,2% до 46,5 млрд рублей по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в результате сокращения чистого процентного дохода и снижения прочих операционных доходов на 22,2%, что было частично компенсировано снижением расходов на создание резервов и сокращением расходов на содержание персонала и административные расходы.
  • Чистые процентные доходы в 1 квартале 2019 года снизились на 10,4% по сравнению с прошлым годом до 104,2 млрд рублей, чистая процентная маржа по итогам 1 квартала 2019 года сократилась на 90 б.п. до 3,2%. Стоимость фондирования в 1 квартале 2019 года выросла на 40 б.п. по сравнению с прошлым годом до 5,3%, что способствовало росту процентных расходов на 24,7% (включая платежи в рамках системы страхования вкладов), в то время как процентные доходы росли более медленными темпами — на уровне 8,3%, поскольку доходность активов, генерирующих процентный доход, снизилась на 40 б.п. до 8,3%.
  • Чистые комиссионные доходы в 1 квартале 2019 года снизились на 1,4% по сравнению с прошлым годом до 21,6 млрд рублей. Валовые комиссионные доходы выросли на 8,4% до 33,6 млрд рублей, при этом валовые комиссионные расходы увеличились на 31,9% и составили 12,0 млрд рублей на фоне значительного увеличения комиссионных расходов по расчетным операциям и торговому финансированию, которые выросли на 36% до 10,2 млрд рублей.
  • Стоимость риска в первом квартале 2019 года составила 0,5%, снизившись по отношению к показателям 2018 года и четвертого квартала 2018 года, которые составили 1,6% и 1,7% соответственно. Резкое улучшение показателя стоимости риска обусловлено снижением в первом квартале 2019 года расходов на создание резервов на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом до 15,2 млрд рублей.
  • Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов составило 44,3% в первом квартале 2019 года, по сравнению с 41,3% в первом квартале 2018 года. Несмотря на более высокое соотношение, расходы на содержание персонала и административные расходы в первом квартале сократились на 3,8% по сравнению с прошлым годом до 60,7 млрд рублей.

Отчет о финансовом положении

млрд рублей

31 марта 2019 г.

31 декабря 2018 г.

Изменение за 1КВ 2019 г., % или б.п.

Активы

14 841,8

14 760,6

0,6%

Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности)

11 291,5

11 427,1

(1,2%)

Кредиты юридическим лицам

8 125,5

8 438,6

(3,7%)

Кредиты физическим лицам

3 166,0

2 988,5

5,9%

Средства клиентов

10 149,0

10 403,7

(2,4%)

Средства юридических лиц

5 582,2

5 995,8

(6,9%)

Средства физических лиц

4 566,8

4 407,9

3,6%

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле

5,8%

5,7%

10 б.п.

Кредиты / Средства клиентов

104,0%

102,8%

120 б.п.

Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня

12,3%

12,0%

30 б.п.

Коэффициент общей достаточности капитала

13,7%

13,5%

20 б.п.
  • В первом квартале 2019 года кредитный портфель Группы сократился на 1,2% до 11 291,5 млрд рублей в связи с тем, что рост кредитов физическим лицам, составивший 5,9%, был компенсирован снижением на 3,7% кредитов юридическим лицам. Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования составила 18,5% и 18,4% соответственно.
  • Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 31 марта 2019 года составила 5,8%, увеличившись на 10 б.п. по сравнению с 5,7% по состоянию на 31 декабря 2018 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю на конец первого квартала составило 6,5%, по сравнению с 6,4% на 31 декабря 2018 года. Покрытие неработающих кредитов резервами за первые три месяца не изменилось и осталось на уровне 112,0% по состоянию на 31 марта 2019 года.
  • Средства клиентов составили 10 149,0 млрд рублей на 31 марта 2019 года, сократившись в первом квартале на 2,4%, в результате чего отношение клиентского финансирования к совокупным обязательствам Группы составило 76%, в то время как соотношение кредитов и депозитов незначительно увеличилось до 104,0% на 31 марта 2019 года, по сравнению с 102,8% в конце 2018 года.
  • Средства клиентов — юридических лиц сократились на 6,9% в первом квартале 2019 года, в то время как средства клиентов — физических лиц выросли на 3,6%. Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 19,4% и 14,8% соответственно.
  • Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах составила 2,2% на 31 марта 2019 года, по сравнению с 2,0% на 31 декабря 2018 года.
  • По итогам первого квартала работа ВТБ Капитал была отмечена целым рядом наград. ВТБ Капитал был признан лучшим инвестиционным банком в регионе, по версии журнала EMEA Finance, а также стал лауреатом наград издания в номинациях «лучшая секьюритизационная сделка в EMEA», «лучшая сделка по выпуску рублевых облигаций». Одновременно с этим ВТБ Капитал Брокер был назван лучшим брокером в России. ВТБ Капитал также признан лучшей российской компанией по управлению активами.
  • В первом квартале Группа ВТБ поддерживала стабильный уровень достаточности капитала: на 31 марта 2019 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,7% и 12,3% соответственно, по сравнению с 13,5% и 12,0% на 31 декабря 2018 года.

/ СИА /
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