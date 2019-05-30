Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2019 года

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за первые три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года.

Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, отметил:

«Результаты 1 квартала 2019 года — чистая прибыль в размере 46,5 млрд рублей и рентабельность капитала (ROE) на уровне 12% — подтверждают наш прогноз по прибыли на текущий год. Мы продемонстрировали уверенную динамику ключевых показателей: расходы на содержание персонала и административные расходы в 1 квартале снизились на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы также продолжили увеличивать доли рынка в розничном сегменте, нарастив и кредитный портфель и привлечения от физических лиц больше средних показателей по рынку.

«Выполнив основные цели стратегии 2017-2019, недавно мы утвердили новую стратегию на период 2019-2022, в которой запланированы важные трансформационные инициативы. Реализация новой стратегии приведет как к росту прибыльности, так и позволит нам с опережением реагировать на быстро меняющийся ландшафт банковского рынка и стать банком первого выбора для всех категорий клиентов».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

млрд рублей 1КВ 2019 г. 1КВ 2018 г. Изменение, % Чистые процентные доходы 104,2 116,3 (10,4%) Чистые комиссионные доходы 21,6 21,9 (1,4%) Чистые операционные доходы до создания резерва 137,0 152,6 (10,2%) Создание резервов* (15,2) (20,7) (26,6%) Расходы на содержание персонала и административные расходы (60,7) (63,1) (3,8%) Чистая прибыль 46,5 55,5 (16,2%)

* Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

Чистая прибыль в 1 квартале 2019 года снизилась на 16,2% до 46,5 млрд рублей по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в результате сокращения чистого процентного дохода и снижения прочих операционных доходов на 22,2%, что было частично компенсировано снижением расходов на создание резервов и сокращением расходов на содержание персонала и административные расходы.

Чистые процентные доходы в 1 квартале 2019 года снизились на 10,4% по сравнению с прошлым годом до 104,2 млрд рублей, чистая процентная маржа по итогам 1 квартала 2019 года сократилась на 90 б.п. до 3,2%. Стоимость фондирования в 1 квартале 2019 года выросла на 40 б.п. по сравнению с прошлым годом до 5,3%, что способствовало росту процентных расходов на 24,7% (включая платежи в рамках системы страхования вкладов), в то время как процентные доходы росли более медленными темпами — на уровне 8,3%, поскольку доходность активов, генерирующих процентный доход, снизилась на 40 б.п. до 8,3%.

Чистые комиссионные доходы в 1 квартале 2019 года снизились на 1,4% по сравнению с прошлым годом до 21,6 млрд рублей. Валовые комиссионные доходы выросли на 8,4% до 33,6 млрд рублей, при этом валовые комиссионные расходы увеличились на 31,9% и составили 12,0 млрд рублей на фоне значительного увеличения комиссионных расходов по расчетным операциям и торговому финансированию, которые выросли на 36% до 10,2 млрд рублей.

Стоимость риска в первом квартале 2019 года составила 0,5%, снизившись по отношению к показателям 2018 года и четвертого квартала 2018 года, которые составили 1,6% и 1,7% соответственно. Резкое улучшение показателя стоимости риска обусловлено снижением в первом квартале 2019 года расходов на создание резервов на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом до 15,2 млрд рублей.

Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов составило 44,3% в первом квартале 2019 года, по сравнению с 41,3% в первом квартале 2018 года. Несмотря на более высокое соотношение, расходы на содержание персонала и административные расходы в первом квартале сократились на 3,8% по сравнению с прошлым годом до 60,7 млрд рублей.

Отчет о финансовом положении

млрд рублей 31 марта 2019 г. 31 декабря 2018 г. Изменение за 1КВ 2019 г., % или б.п. Активы 14 841,8 14 760,6 0,6% Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности) 11 291,5 11 427,1 (1,2%) Кредиты юридическим лицам 8 125,5 8 438,6 (3,7%) Кредиты физическим лицам 3 166,0 2 988,5 5,9% Средства клиентов 10 149,0 10 403,7 (2,4%) Средства юридических лиц 5 582,2 5 995,8 (6,9%) Средства физических лиц 4 566,8 4 407,9 3,6% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 5,8% 5,7% 10 б.п. Кредиты / Средства клиентов 104,0% 102,8% 120 б.п. Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня 12,3% 12,0% 30 б.п. Коэффициент общей достаточности капитала 13,7% 13,5% 20 б.п.