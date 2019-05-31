В РСХБ стартует акция по ипотеке «Мечты сбываются»

Россельхозбанк запустил акцию «Мечты сбываются» по ипотечному кредитованию. Теперь оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, можно по специальной ставке от 9,7% годовых c первоначальным взносом 20%. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.