​Обменяться документами с Райффайзенбанком и подписать их можно онлайн

Райффайзенбанк расширяет возможности каналов коммуникации с клиентом, реализовав функцию обмена документами с цифровой подписью. Теперь клиенты смогут обмениваться с банком вложениями и подписывать документы онлайн, нет необходимости идти в отделение.

Обмен документами с цифровой подписью

Начинает переписку сотрудник банка. Он может запросить у клиента или отправить ему на ознакомление и подпись документы. Например, клиент может подписать и направить в банк онлайн:

- документы, подтверждающие доход, в целях кредитования;

- документы для открытия акционных накопительных счетов или подключения премиального пакета услуг;

- подтверждающие документы для проведения платежей, требующих валютного контроля;

- согласие на получение банком сведений из Бюро кредитных историй;

- заявление на расследование, изменение или отмену платежей;

- обновленные персональные данные, в том числе паспортные;

- и многое другое.

Если переписка уже началась, к ней можно присоединиться в любое время. Уведомление о получении нового сообщения от сотрудника банка придет в виде Push.

Цифровой код подтверждения

Клиенты могут подтвердить свое согласие с текстом полученного от банка документа с помощью цифровой подписи — уникального цифрового кода подтверждения, который придет в виде SMSили Push. Например, таким образом можно подтвердить подлинность сканов паспорта, подписать согласие на обработку персональных данных или согласие для Бюро кредитных историй.

«Возможность обмена документами с банком и подписания с помощью кода подтверждения онлайн и в режиме реального времени, во-первых, экономит время наших клиентов на коммуникацию с банком, а во-вторых, сокращает время на принятие решений. Мы реализовали эту возможность в мобильном и интернет-банке Райффайзен-Онлайн, потому что все больше наших клиентов предпочитает этот канал коммуникации остальным», — пояснила Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса.