Правительство Приангарья обещает начинающим фермерам субсидии

Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявило о начале конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Максимальная сумма гранта – три миллиона рублей. Фото: klops.ru

Как сообщает пресс-служба правительства региона, общий объем финансирования по направлению «Начинающий фермер» в 2019 году увеличен и составит около 112 млн рублей, в том числе 88,4 млн рублей – средства федерального бюджета. В прошлом году размер федерального софинансирования был около 74,5 млн рублей.

– Средства гранта могут быть направлены на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной техники, – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Глава ведомства напомнил, что за все время реализации мероприятия по грантовой поддержке начинающих фермеров в Иркутской области (с 2012 года) средства получили 425 человек, в том числе 39 фермеров из 14 районов области – в 2018 году. Всего за семь лет выплачено 668,4 млн рублей. В прошлом году максимальный размер одного гранта был увеличен с 1,5 до 3-х млн рублей.

Прием документов на участие в конкурсном отборе 2019 года продлится до 24 июня. Ознакомиться с условиями предоставления грантов и перечнем необходимых документов, методикой отбора получателей можно на сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области. Подать заявку на участие можно по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432. Телефон для справок: 8 (3952) 28-67-42.

