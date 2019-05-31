На 16,5% выросли перевозки пассажиров в дневном экспрессе Улан-Удэ – Иркутск

За 4 месяца 2019 года поездом №150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевезено свыше 39,5 тыс. пассажиров, рост к прошлому году на 16,5%, сообщает пресс-центр ВСЖД. В январе-апреле 2019 года в купейных вагонах дневного экспресса перевезено свыше 6,1 тыс. пассажиров, что на 79,3% больше прошлогоднего показателя. Фото: expert.ru

Количество пассажиров, перевезенных за этот период в плацкартных вагонах, осталось на уровне прошлого года, немногим превысив 11,1 тыс. человек. Билеты в вагоны с местами для сидения приобрели более 22,2 тыс. пассажиров, что составляет 20,3% от показателя прошлого года.

В настоящее время в поезде курсируют 5 вагонов: 2 купейных, 1 плацкартный и 2 вагона с местами для сидения.

Поезд №150 отправляется ежедневно из Иркутска в 14:30 и прибывает в Улан-Удэ в 22:20.

Отправление поезда №149 из Улан-Удэ в 10:38, прибытие в Иркутск в 18:34.

Время указано местное.