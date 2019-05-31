Более 50 тысяч пенсионеров в Иркутской области недополучили свою пенсию из-за задолженности по ЖКХ и кредитам

В первом квартале 2019 года в органы ПФР от Службы судебных приставов поступило более 50 тысяч исполнительных документов по взысканию задолженности с пенсионеров. Чаще всего долги по ЖКХ, перед кредитными организациями, по алиментам и перед другими гражданами.

Удержание пенсии производят органы ПФР в соответствии с Федеральными законами №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и №229_ФЗ «Об исполнительном производстве».

Пресс-служба отделения ПФР по Иркутской области разъяснила порядок взыскания. Так, сначала судебные приставы направляют в территориальный орган ПФР по месту нахождения пенсионного дела исполнительный документ, в котором указан процент удержания и сумма исполнительного сбора. В соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ сумма взыскания может составить до 50 % месячной пенсии. В течение пяти дней с момента получения исполнительного документа органы ПФР производят расчет удержания. Удержанная сумма согласно законодательству поступает в пользу взыскателя в течение следующего месяца, остальная сумма выплачивается пенсионеру. Пенсионный фонд обязан производить удержания до полного погашения долга или до отзыва исполнительного документа.

Ежедневно в Отделение ПФР по Иркутской области приходят обращения от граждан по вопросам удержаний из пенсий. Сотрудники оперативно разъясняют порядок удержания и обжалования: по всем вопросам взыскания следует обращаться в Службу судебных приставов по месту жительства либо решение о взыскании обжаловать в судебном порядке.