Новости

Правительство Приангарья субсидирует новый пассажирский маршрут на реке Лене

31 мая 2019

В навигационный период для удобства жителей населенных пунктов Киренского и Усть-Кутского районов, расположенных вдоль реки Лены, организован и открыт новый социально-значимый пассажирский маршрут внутреннего водного транспорта «Осетрово – Визирный – Осетрово». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Кроме основных пунктов в порту Осетрово, г. Киренске, пос. Визирный корабль будет останавливаться в поселках Коршуново, Мироново, Петропавловск, Алексеевск.

Перевозку будет осуществлять ООО «Судоходная компания «Витим – Лес» пассажирским судном «Полесье-20», на котором может разместиться 40 пассажиров. В один день маршрут осуществляется вниз по Лене, на следующий – вверх по реке. В навигацию 2019 году по маршруту планируется совершить 124 рейса. Субсидия перевозчику из областного бюджета составит 24,2 млн руб. Стоимость одного билета – одна тысяча рублей.В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта отметили, что судоходной компанией «Витим-Лес» в названных населенных пунктах были подготовлены и установлены дополнительные плавучие пристани для посадки и высадки пассажиров – дебаркадеры.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
Ольга Харина: «Финансовую грамотность нужно вводить в школьную программу»
«Инвесторов всегда волнуют одни и те же вопросы». Вадим Исаков расскажет иркутянам, как добиться финансовой независимости
«Живое общение ничто никогда не заменит». Алексей Николаев о том, почему стоит пойти на конференцию БКС
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании