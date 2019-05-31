Правительство Приангарья субсидирует новый пассажирский маршрут на реке Лене

В навигационный период для удобства жителей населенных пунктов Киренского и Усть-Кутского районов, расположенных вдоль реки Лены, организован и открыт новый социально-значимый пассажирский маршрут внутреннего водного транспорта «Осетрово – Визирный – Осетрово». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Кроме основных пунктов в порту Осетрово, г. Киренске, пос. Визирный корабль будет останавливаться в поселках Коршуново, Мироново, Петропавловск, Алексеевск.

Перевозку будет осуществлять ООО «Судоходная компания «Витим – Лес» пассажирским судном «Полесье-20», на котором может разместиться 40 пассажиров. В один день маршрут осуществляется вниз по Лене, на следующий – вверх по реке. В навигацию 2019 году по маршруту планируется совершить 124 рейса. Субсидия перевозчику из областного бюджета составит 24,2 млн руб. Стоимость одного билета – одна тысяча рублей.В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта отметили, что судоходной компанией «Витим-Лес» в названных населенных пунктах были подготовлены и установлены дополнительные плавучие пристани для посадки и высадки пассажиров – дебаркадеры.