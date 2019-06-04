Оксана Лобова: «Отсутствие чего-то – это всегда возможность»

«Мы видим большой потенциал для развития туризма в регионе», – завила Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка, в рамках видеоинтервью порталу SIA.RU.

«В среднем в экономике развитых стран туризм занимает 20%, у нас в регионе – чуть больше одного процента. Это очень мало. При том, что у нас есть уже хороший поток туристов, которые едут из Китая, Европы. При хорошей организации, мы могли бы получать с этого потока гораздо больше, чем получаем сейчас.

Для бизнеса, я считаю, открывается очень много неосвоенных направлений – от конференц-залов, которые очень необходимы в регионе, до небольшого бизнеса – каршерринг, шеринг самокатов. Сейчас этого нет, а отсутствие чего-то – это всегда возможность создать это на хорошем качественном уровне. И Сбербанк традиционно готов поддержать бизнес в любых начинаниях».

О том, «как превратить упорство и энтузиазм в процветание» читайте в интервью Оксаны Лобовой.