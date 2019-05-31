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Дома 335 серии в Иркутске и Ангарске начнут расселять в этом году

31 мая 2019

Проект по расселению дома 335 серии в сейсмоопасной зоне будет впервые реализован в Иркутской области в этом году. Об этом заявил первый заместитель губернатора Иркутской области – Руслан Болотов во время заседания рабочей группы по решению вопросов с многоквартирными домами серии 1-335.

<p>Фото: bn.ru</p>

Фото: bn.ru

– «Пилотный» дом для расселения в 2019 году расположен в городе Ангарске. Результаты технического обследования показали, что проведение капитального ремонта нецелесообразно, – отметил Руслан Болотов.

По информации пресс-службы регправительства, снос дома предполагается осуществить с использованием научного метода, позволяющего определить реальную сейсмостойкость здания.

Обследование домов серии 1-335 для определения сейсмодефицита зданий и аварийности конструкций будет вестись уже в этом году в Иркутске и Ангарске, где расположено наибольшее количество таких домов.

По результатам обследования будет проведено ранжирование домов по состоянию конструкций и сейсмичности площадок с последующим принятием решений по каждому дому: необходимо ли его расселять или целесообразно  провести капитальный ремонт. На эти цели в 2019 году в областном бюджете в рамках программы «Доступное жилье» предусмотрено 100 млн рублей.


/ СИА /
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