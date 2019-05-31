В Иркутской области началась приемка пляжей

В предстоящий купальный сезон в Иркутской области запланировано к открытию 16 пляжей: в детских оздоровительных и спортивных лагерях – четырнадцать и два общественных в городах Иркутске и Ангарске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Фото: 38.mchs.gov.ru

«Сейчас на них проводятся водолазные работы по обследованию дна и его очистке в местах, предназначенных для купания, их границы обозначаются буями, катамараны и гребные лодки укомплектовываются спасательными кругами и жилетами. На берегу устанавливаются информационные стенды с правилами оказания первой помощи, а также телефонами экстренных служб. Пробы воды на соответствие по микробиологическим показателям берут специалисты Роспотребнадзора», – рассказал Игорь Верхозин, врио начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Иркутской области.

Помимо основных, к пляжам, находящимся на территориях детских оздоровительных лагерей, предъявляются дополнительные требования. На их территории оборудуется медицинский пункт, устанавливаются навесы для защиты от солнца. На детском пляже в обязательном порядке должны присутствовать инструктор по плаванию или матрос-спасатель и медицинский работник. Спасатель в лодке должен дежурить на внешней стороне границы плавания. Не допускается купание детей в ночное время – в период с 22 до 6 часов и в холодную погоду при температуре воздуха ниже 23 градусов или при температуре воды ниже 18 градусов.На данный момент проведено техническое освидетельствование и принято положительное решение в отношении общественного пляжа на заливе Якоби Иркутского водохранилища в Иркутске. Он начнет функционировать с 1 июня.«Пляж допущен к эксплуатации, однако мы даем рекомендации купаться при температуре воды не ниже 18 градусов и при наличии матросов-спасателей. В первой декаде июня вода еще недостаточно прогрета, следовательно, представляет опасность для купающихся», – подчеркнул Василий Шлаевский, старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения.