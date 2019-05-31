ИАЦ «Альпари»: Предчувствие торговой войны обвалило нефть и рубль

В четверг, 30 мая, рубль забыл о росте и отступил перед массированной атакой доллара и евро. К вечеру четверга курс доллара США расчётами «завтра» вырос на 19 коп. (+0,3%), до 65,16 руб., а евро не отставал от «американца» и подрос на 21 коп. (+0,3%), до 72,53 руб.

Новые опасения относительно эскалации торговой войны США и Китая сейчас господствуют на мировых рынках, особенно после заявления представителя китайского МИД о том, что действия США в отношении китайских корпораций и товаров напоминают «экономический терроризм». У рубля в связи с геополитикой пока нет драйверов для роста.

Кроме того, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в четверг в Госдуме с отчетным докладом, отметила в качестве одного из главных рисков для российской экономики рост долговой нагрузки населения при одновременном падении реальных доходов. Падение цен на нефть также вносит свой негативный вклад в ослабление рубля.

В четверг в Лондоне цена на нефть сорта Brent рухнула на 4,4%, до $65,02 за баррель, и похоже, что новый виток падения цены приведет её к $60 за баррель. Примечательно, что обвал случился на публикации не самых плохих данных по коммерческим запасам нефти в США, которые за неделю упали на 300 тыс. баррелей, однако разошлись с ожиданиями аналитиков, предсказывавших более сильное падение, почти на 900 тыс. баррелей. Скорее, на цену нефти влияют опасения эскалации торговой войны, а также замедления экономического роста в Китае. Сегодня на открытии торгов обвал цены Brent продолжается, баррель теряет в стоимости ещё 1%.

По нашему мнению, сегодня на открытии рубль продолжит снижение. Мы повышаем прогноз по паре доллар/рубль до 64,8-66 руб. за доллар, а по паре евро/рубль пока сохраняем прогноз в 72-73 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»