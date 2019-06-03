Как остановить рост закредитованности населения России?

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая 30 мая на пленарном заседании в Госдуме РФ, обратила внимание на достаточно тревожную тенденцию роста закредитованности населения.

По словам главы Центробанка, на погашение кредитов направляется в среднем 44% доходов российских домохозяйств, имеющих задолженность перед кредитными организациями. В связи с этим в ЦБ РФ разработали меру, которая вступит в силу с осени 2019 года и будет обязывать банки и микрофинансовые организации рассчитывать долговую нагрузку каждого заемщика, обратившегося за потребительским (необеспеченным) кредитом в банк или МФО. Это необходимо для того, чтобы доля просроченных необеспеченных кредитов у банковского сектора и иных кредитных организаций не росла, в противном случае рост «плохих» долгов начнет угрожать стабильности самой банковской системы РФ.

Согласно данным ЦБ РФ, в первом квартале 2019 года объемы кредитования российскими банками физических лиц выросло на 4,3% в годовом исчислении. И хотя это не такой уж большой рост, можно отметить, что в первом квартале 2018 года банки выдали физлицам только на 3,3% больше кредитов, чем в аналогичном периоде 2017 года, то есть в начале текущего года спрос россиян на кредиты вырос. И это при том, что к началу марта 2019 года средняя ставка по рублевым кредитам для физлиц выросла на 0,3 п.п. в годовом исчислении и составила 13,1% годовых.

Самым востребованным физлицами видом кредитов в первом квартале текущего года по-прежнему осталась ипотека, объемы ипотечного кредитования выросли на 3,5% в годовом исчислении, почти такими же темпами растет потребительское кредитование (рост на 2,2% только за январь-февраль 2019 года в годовом исчислении), а вот спрос на автокредиты за первые два месяца 2019 года упал, и объемы кредитования сократились на 0,3%. При этом доля просроченных (более чем на 90 дней) потребкредитов в первом квартале хоть и сократилась с 9,1% до 8,9% от выданных потребительских кредитов, но все равно остается очень высокой, а сокращение произошло только за счет списания некоторыми банками безнадежных долгов. Для сравнения: доля просроченных ипотечных кредитов в первом квартале не изменилась и осталась на уровне чуть выше 1%.

Данные о закредитованности населения, которые глава Центробанка привела в своем докладе в Госдуме, в целом не противоречат данным, полученным независимыми экспертами из общественной организации «Объединнный народный фронт» (ОНФ). По оценкам ОНФ, отношение долговой нагрузки к доходам домохозяйств в среднем по России составило 28%, но здесь, вероятно, принималось во внимание отношение среднего уровня задолженности на домохозяйство к среднему доходу домохозяйства, независимо от того, имело ли домохозяйство задолженность на момент проведения исследования или нет. Но даже средние величины показывают, что российское домохозяйство тратит на обслуживание долгов почти треть месячного дохода, а это тоже не маленькая величина.

И это связано с продолжающимся уже шестой год падением реальных доходов населения (за первый квартал 2019 года реальные доходы упали на 2,3% в годовом исчислении). Ужесточение требований ЦБ РФ к заемщикам банков – шаг, конечно, положительный, но если он повлечет за собой массовые отказы банков населению в кредитах, а реальные доходы по-прежнему продолжат падать, то население начнет чаще обращаться к «чёрным кредиторам», и та же самая проблема излишней закредитованности населения никуда не исчезнет, а просто уйдет в тень. Однако инфляция потребительских цен с марта не растет, так что есть надежда, что реальные доходы к концу года, когда вступит в силу этот норматив ЦБ РФ, могут замедлить падение.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»