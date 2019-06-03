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Байкалкредобанк изменил условия по вкладам

3 июня 2019

С 3 июня 2019 года изменились условия по вкладам КБ "Байкалкредобанк" (ПАО).

Подробности на сайте банка в разделе "Вклады".

 


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