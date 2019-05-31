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Банк «Открытие» открыл ПАО «МегаФон» новую кредитную линию

31 мая 2019

Банк «Открытие» и «ПАО «МегаФон» заключили новое кредитное соглашение в объеме 15 млрд рублей. Соглашение подписано на срок 5 лет.

В апреле «Открытие» уже предоставило МегаФону первый транш в рамках соглашения в размере 10 млрд рублей на рефинансирование текущей задолженности. Ранее в этом году банк «Открытие» стал одним из организаторов размещения облигаций МегаФона.

По соглашению денежные средства банка могут быть направлены на финансирование общих корпоративных целей МегаФона.

«Стратегия ведущего оператора цифровых возможностей направлена на эффективное управление кредитным портфелем и диверсификацию банков-партнеров. Кредитное соглашение с банком «Открытие» позволяет нам улучшить структуру наших долговых обязательств, занимая денежные средства по привлекательным рыночным ставкам. Надеемся, что расширение сотрудничества с банком «Открытие», одним из крупнейших финансовых институтов России, позволит нам добиваться успехов как в сфере финансирования, так и в других совместных бизнесах», - прокомментировал сделку генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян.

«Банк «Открытие» считает одним из своих приоритетов поддержку крупнейших российских компаний, лидеров в своих секторах экономики. МегаФон, несомненно, относится к таким компаниям. Развивая сотрудничество с МегаФоном, банк «Открытие» вносит свой вклад в развитие цифровой экономики», - заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.


/ СИА /
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