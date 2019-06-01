Банк «Открытие» намерен выплатить дивиденды уже по итогам 2018 года

Наблюдательный совет банка «Открытие» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров банка утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 2 млрд рублей.

В общей сложности банк направит на выплату дивидендов 33,9% от чистой прибыли банка «Открытие» по РСБУ за 2018 год, которая составила 5,9 млрд рублей.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, Наблюдательный совет банка «Открытие» рекомендовал утвердить 9 июля 2019 года.

Президент — Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов отметил: «Мы считаем выплату дивидендов важнейшим принципом нашей работы, именно поэтому Наблюдательным советом и было принято такое решение. Даже несмотря на то, что стратегия развития банка не предполагала дивидендные выплаты по итогам 2018 года.

В случае достижения запланированных финансовых результатов в 2019 году, а итоги первых пяти месяцев вселяют уверенность в это, сумма дивидендов увеличится».