Сбербанк выяснил, что заботит родителей в преддверии лета

Сбербанк в преддверии летних каникул составил рейтинг запросов к сервису «Образовательный консьерж», включенному в детские программы накопительного страхования жизни «Билет в будущее» и «Детский образовательный план». Данные представлены на основе обращений клиентов Сбербанка, купивших полисы страхования жизни.

Сервис «Образовательный консьерж» — это бесплатная и безлимитная для клиентов дополнительная опция, которая включена в детские программы накопительного страхования жизни «Билет в будущее» и «Детский образовательный план», разработанные компанией «Сбербанк страхование жизни». Персональный консультант оказывает помощь в планировании детского образования, подборе учебных учреждений, курсов, репетиторов, организации детских праздников, а также занимается профориентацией ребенка. Партнер компании «Сбербанк страхование жизни» по оказанию сервиса «Образовательный консьерж» — международная консьерж-служба Aspire Lifestyles.

Сбербанк выяснил, по каким вопросам обращаются родители к образовательному консультанту перед летними каникулами.

55% обращений — это запросы на тему организации детского отдыха в летний период. Консультант помогает найти образовательные, спортивные лагери и школы на все лето или на одну смену, как в России, так и за рубежом.

Так, для четырнадцатилетней девочки нашли летнюю школу с программами изучения английского языка на Мальте, Кипре и Болгарии. А для десятилетнего мальчика, который играет в футбол на любительском уровне, — лагерь в Подмосковье.

32% запросов пришлось на подбор учебных заведений к новому учебному 2019/2020 году, причем половина из них — это обращения родителей будущих первоклассников.

Клиент из Калуги обратился к образовательному консультанту по вопросу подбора лицея для ребенка, который идет в 1-й класс в сентябре 2019 года. Критерии лицея: рейтинг топ-10 школ Калужской области, углубленное изучение иностранных языков и близкое расположение к домашнему адресу.

Семье, переезжающей на Кипр, в город Лимассол, сделали подборку частных и государственных школ с программой обучения одновременно на английском и русском языках для ребенка, который собирается в третий класс.

13% клиентов занимаются поиском высших учебных заведений. Помимо вузов России, клиенты рассматривают обучение в университетах мира.

Клиенту из Оренбурга был предложен топ-5 университетов в США и Великобритании с их описанием, информацией по проживанию и стоимости. А также организована помощь в подготовке к вступительным экзаменам, сбору документов и поступлению в университет.

Ольга Монахова, руководитель Управления индивидуальных страховых продуктов СК «Сбербанк страхование жизни»:

«Количество обращений к образовательному консультанту с января по май выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Около 20% всех обращений поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Активно пользовались этим сервисом также клиенты из Волгограда, Читы, Калининграда и Краснодара».

Елена Филипченкова, глава Aspire Lifestyles в СНГ и странах Балтии:

«Образовательный консультант напрямую связывается с учебными учреждениями и выясняет у администрации необходимую для клиента информацию: возможности бесплатного и платного обучения, стоимость обучения, условия поступления и различие систем образования в частных и государственных школах той или иной страны».

«Билет в будущее» — программа накопительного страхования, разработанная компанией «Сбербанк страхование жизни» специально для формирования финансового резерва на образование детей. Продукт доступен во всех отделениях Сбербанка.

«Детский образовательный план» — программа накопительного страхования для клиентов «Сбербанк Премьер» и «Сбербанка Первого». По обеим программам предусмотрен налоговый вычет в размере до 13% от суммы оплаченных взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). При оформлении вычета клиент может бесплатно воспользоваться услугой налогового консультанта, который поможет заполнить декларацию З-НДФЛ и вернуть налог.