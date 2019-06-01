Участники «Зелёного Марафона» под защитой страховщиков Сбербанка

«Сбербанк страхование жизни» застраховала жизнь и здоровье более 120 тысяч участников «Зелёного Марафона»

в 60 городах России. Каждый спортсмен обеспечен страховой защитой от несчастных случаев на время мероприятия.

Помимо этого, страховые компании «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» проводят акцию для гостей и участников «Зелёного Марафона». Акция предполагает льготные условия на популярные продукты страхования — 20-процентную скидку на продукт страхования жизни «Защита близких ПЛЮС» и 10-процентную скидку на продукт «Страхование путешественников».

«Защита близких ПЛЮС» — страховая программа, покрывающая риски травм (ожоги, вывихи и переломы) и установления инвалидности 1–2-й группы в результате несчастного случая. По программе можно застраховать себя (взрослые от 18 до 70 лет), детей (от 1 года до 18 лет) и всю семью. Полис действует в том числе за рубежом и при занятиях спортом на любительском уровне.

«Страхование путешественников» предназначено для защиты от непредвиденных рисков, которые могут возникнуть в поездках по России или за рубежом. Страховой полис соответствует требованиям визовых центров, его можно оформить на одну или многократные поездки в течение года. В базовое покрытие входят организация и оплата амбулаторного или стационарного лечения, медицинская транспортировка, репатриация, возмещение расходов на восстановление утерянных или похищенных документов. В покрытие можно включить: занятия активными видами спорта, возмещение расходов в случае задержки рейса или потери багажа, отмены поездки, вынужденного досрочного возвращения.

Срок действия акции — с 1 по 30 июня 2019 года. Акция действительна при приобретении страховых продуктов онлайн на сайтах компаний по ссылкам: https://sberbank-insurance.ru/sales/?step=1, https://sberbankins.page.link/bmKv.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошёл в 2012 году. За эти годы более 750 тыс. человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты. Дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему». Благотворительный забег «Бегущие сердца» был создан Полиной Киценко и Натальей Водяновой в 2015 году в поддержку программ Фонда помощи детям «Обнажённые сердца». В 2017 году Сбербанк и фонд «Обнажённые сердца» объявили о сотрудничестве и объединили свои беговые проекты, создав Зелёный марафон «Бегущие сердца». Новый объединённый проект — Зелёный марафон «Бегущие сердца», впервые прошедший в Москве в 2017 году, — стал одним из самых эффективных спортивных благотворительных мероприятий, собрав рекордную сумму — 50 000 000 рублей. Все полученные средства были направлены в фонд «Обнажённые сердца» на развитие проекта ранней помощи для маленьких детей с такими нарушениями развития, как аутизм, синдром Дауна и церебральный паралич. Благодаря собранным средствам более 500 семей в пяти городах получили доступ к бесплатным службам сопровождения в центрах раннего вмешательства, службам ранней помощи и детских садах, где реализуется проект фонда «Обнажённые сердца».