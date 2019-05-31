Сбербанк проведет Pitch Day в Кремниевой долине

Сегодня Сбербанк проведет Pitch Day с участием частных инвесторов и представителей венчурных фондов Кремниевой долины. Стартапы представят свои технологические разработки, а инвесторы и заказчики обсудят с ними дальнейшее сотрудничество.

В Pitch Day примут участие семь команд, чьи технологические разработки были признаны перспективными для реализации на зарубежных рынках:

B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов (Yorso);

умная игрушка со встроенной платформой поставки детского контента и технологиями AI (Mishka AI);

платформа для определения подлинности цифровых документов и фотографий (Oz Forensics);

разработчик нейроинтерфейса с AI для реабилитации людей после инсульта и травм мозга (i-Brain);

AI-система поддержки принятия врачебных решений, основанная на анализе медицинских изображений (Третье мнение);

сервис аналитики и управления дистрибуцией цифрового контента (Data Screen);

конструктор договоров от юристов (DocZilla).

В течение четырех недель под руководством команды 500 Startups стартапы работали с экспертами и менторами, знакомились с потенциальными инвесторами и партнерами. Среди тех, с кем встретятся участники совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups – AirBnB, Google Ads, Zendesk, Silicon Valley Bank, CSS Working group и другие ведущие компании.

Марк Завадский, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по развитию экосистемы (SberX):

«Сбербанк активно развивает экосистему и мы постоянно ищем перспективные решения и технологии, которые позволят усилить ее качество. Но мы работаем не только для того, чтобы наполнить новыми проектами и технологиями экосистему Сбербанка. Если благодаря нашим усилиям получится вырастить хотя бы одного единорога или помочь стартапам закрепиться как на российском, так и на зарубежном рынке, то это будет победой не только для нас, но и всего венчурного и инновационного сообщества страны. Мы рады, что сегодня у наших выпускников будет такая площадка для презентации своих разработок и желаем им успеха».

Напомним, что российский этап совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups продолжался 10 недель. 30 сильнейших стартапов, отобранных экспертами Сбербанка, 500 Startups и представителями 25 компаний-партнеров проекта обучались у американских менторов по оригинальной программе 500 Startups. В ходе программы команды стартапов прослушали более 200 часов лекций и воркшопов от 25 менторов из Кремниевой долины, провели 582 встречи с потенциальными заказчиками и инвесторами, проверили в целом 192 бизнес-гипотезы, запустили 138 пилотных проектов и привлекли 164 крупных клиента. За время акселерации рост выручки B2B-стартапов составил в среднем 47%, В2С стартапов – 70%, MAU (число активных пользователей в месяц) В2С стартапов выросло на 40%.

Московский Демо-день акселератора собрал на своей площадке более 500 представителей венчурного и корпоративного рынка России, гости оставили более 1700 заявок на встречи со всеми стартапами проекта, часть из которых уже вылились в договора о сотрудничестве или совместные пилотные проекты.

Акселератор 500 Startups и Сбербанка — это программа для технологических предпринимателей, основанная на экспертизе и опыте одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. Среди основных целей Акселератора - получение практического опыта, запуск пилотов и появление новых партнеров для участников проекта как в России, так и в США.