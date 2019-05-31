Три проекта Сбербанка названы лучшими социальными проектами России

Два проекта Сбербанка удостоены главных наград 7-й Всероссийской Ежегодной Программы "Лучшие социальные проекты России", организованной фондом «Социальные проекты».

В категории «Благотворительность» победу одержала платформа «Сбербанк Вместе». Это экосистема благотворительных сервисов, направленных на адресные и регулярные пожертвования. Каждый пользователь может выбрать конкретную историю от проверенного фонда и настроить регулярный ежемесячный платеж.

На площадке Сбербанк Вместе собраны благотворительные организации с прочной репутацией, которые оказывают помощь системно и профессионально. Абсолютно все Фонды на платформе Сбербанк Вместе проходят 3 уровня контроля, которые обеспечивают всестороннюю проверку и гарантию целевого использования средств.

Сервис адресной помощи показал высокую привлекательность среди благотворительных организаций: за 7 месяцев работы успешно закрыта 21 история.

В категории «Социальный маркетинг» лучшим был признан проект «Островок безопасности». Это социальная инициатива Сбербанка, призванная помочь потерявшимся детям найти своих родителей, обучить детей правилам безопасности и сформировать понимание того, что офис банка - безопасное место, в котором всегда можно получить помощь. Сотрудники банка в случае необходимости вызывают полицию, скорую помощь и находятся с ребенком до приезда специальных служб.

В рамках проекта проводятся мероприятия, направленные на обучение детей и родителей правилам поведения в случае, если ребенок потерялся. На сайте проекта размещены рекомендации и тематические материалы, в офисах банка и на детских мероприятиях периодически проводятся игры и квесты для детей, где их обучают безопасному поведению вне дома. За 2018 год зарегистрировано 56 обращений, помимо детей за помощью обращаются пожилые люди, а также клиенты с инвалидностью.

Проект Сбербанка Банк Бизнес-Партнеров второй год подряд признан лауреатом в номинации «Развитие межнационального сотрудничества».

Банк Бизнес-Партнеров - бесплатная онлайн-платформа решений и сервисов для импорта и экспорта от Сбербанка. Это уникальная площадка, помогающая компаниям выходить на зарубежные рынки и добиваться успеха на международной арене. С момента запуска площадки (1 ноября 2017 г.) зарегистрировалось более 26 тысяч пользователей из 171 страны мира, которые разместили более 11 тысяч предложений.

В этом году оргкомитет премии получил около 250 заявок от компаний – участников, внесших существенный вклад в продвижение принципов и идей социально-ответственного бизнеса.

Всероссийская Ежегодная Программа и Форум "Лучшие социальные проекты России" — это широкомасштабная площадка, которая собирает за одним столом представителей и государства и бизнеса, приглашает к диалогу все структуры и позволяет обмениваться опытом реализации проектов.