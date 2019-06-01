В «Зелёном Марафоне» Сбербанка примет участие более 120 тысяч человек

1 июня в 68 городах России и СНГ пройдет традиционный забег «Зелёный Марафон», который объединит более 120 тысяч человек. Из них 10 тысяч выйдут на старт в Москве, где третий год подряд пройдет «Зелёный Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнажённые сердца». Программа спортивных и праздничных мероприятий представлена на сайте.

Число участников марафона по всей стране так велико, что они не смогли бы одновременно разместиться на самом большом стадионе Европы «Камп Ноу» в Барселоне. А если все участники марафона взялись бы за руки, они образовали бы цепочку, которая покрыла бы расстояние между Амстердамом и Брюсселем. Учитывая географию марафона, забег будет длиться около 10 часов подряд.

Во время забегов в 59 российских городах-участниках пройдет сбор пожертвований в пользу проекта «Дети как дети: спортивное оборудование для детей с ДЦП», который создан Центром социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этой программе дети со сложными диагнозами занимаются видами спорта, которые ранее считались для них недоступными, такими как баскетбол, большой теннис, горные лыжи, гребля, роллер-спорт, футбол. Проект поддерживается платформой «Сбербанк Вместе». Сделать пожертвование можно и онлайн.

В российских регионах участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены две дистанции — 4,2 и 10 км. В соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет. В российской столице участникам впервые будет предложено преодолеть классическую дистанцию марафона — 42 км 195 метров.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах России, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль. В Казахстане забег пройдет в городах: Алматы, Нур-Султане, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Актау и Талдыкоргане, а в Белоруссии — в Бресте.