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Примсоцбанк выдал льготную ипотеку 29 семьям Иркутской области

3 июня 2019

Примсоцбанк выдал 29 ипотечных кредитов на сумму более 54 миллионов рублей по программе льготного кредитования, реализуемой банком и Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Дополнительно рассматриваются ещё 14 заявок на 28 миллионов.

Льготная ипотечная программа позволяет получить кредит с процентной ставкой, пониженной на 3% от процентной ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ АО «Банк. ДОМ.РФ». На данный момент она составляет от 7,25 до 8,5% годовых при сумме кредита от 500 тысяч до 5 миллионов рублей и сроке кредитования от 3 до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости недвижимости.

Указанная ставка действует при приобретении жилья на первичном рынке Иркутской области путём заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, которое осуществляется застройщиком – юридическим лицом на территории Иркутской области или договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, при этом цедентом в договоре уступки может выступать как физическое, так и юридическое лицо.

Программа распространяется на граждан РФ, основным местом работы которых являются государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения или государственные (муниципальные) общеобразовательные учреждения Иркутской области. Стаж работы в данных учреждениях должен быть не менее 3 месяцев.

Задать вопросы, получить информацию о льготной региональной программе и подать заявку на кредит можно на сайте Банка, а также в дополнительном офисе ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Иркутске по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 9а. тел.: 8 (3952) 500-354 (вн.416, 417 или 415).


/ СИА /
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