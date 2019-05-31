Примсоцбанк занял 46 место в рейтинге самых медийных банков по итогам апреля 2019 года

Примсоцбанк занял 46-ю строчку рейтинга упоминаемости российских банков в СМИ в апреле 2019 года, опубликованного на Banki.ru.

Попаданию в медиарейтинг способствовало активное участие Банка в региональных и федеральных программах поддержки различных социальных слоёв населения, а также малого и среднего бизнеса. В этом году банк активно принимал участие в реализации семейной ипотеки под 6% годовых, первым начал выдавать льготную ипотеку для работников образования и здравоохранения иркутской области, а также для семей с первым ребёнком в Хабаровском крае. Отразилось в СМИ и активное участие Банка в программе субсидированного кредитования малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития России.

— Помимо участия в таких серьёзных проектах, возросло и количество инфоповодов, генерируемых самим банком — мы постоянно запускаем новые продукты, улучшаем условия по старым. Повысилось количество экспертных комментариев в СМИ, — рассказал Георгий Бибаев, начальник отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Рейтинг был сформирован на основе медиаиндекса и отражает как количественное, так и качественное присутствие Примсоцбанка в информационном поле. Он зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания и других параметров. Учтены публикации в базе сми «Медиалогия», насчитывающей более 48 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 63 точки присутствия в 32 населенных пунктах России. Имеет международный долгосрочный рейтинг «BB-» (прогноз «Стабильный») от международного рейтингового агентства Fitch Ratings. 15 мая 2019г. RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Примсоцбанку на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом.