Райффайзенбанк и Аскона запустили блокчейн-экосистему для быстрых сделок

Райффайзенбанк разработал уникальную блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями специально для Группы Компаний Askona Life Group. Это первый на банковском рынке продукт, который работает не в пилотном режиме, а в режиме реального времени, через экосистему уже сейчас проводятся платежи. Теперь этим сервисом могут воспользоваться и другие корпоративные клиенты банка.

В состав Группы Компаний Askona Life Group входит крупнейшая в Восточной Европе фабрика товаров для здорового сна «Аскона», несколько заводов, осуществляющих производство сырья и комплектующих, фабрика кроватей и диванов, а также 820 фирменных магазинов в России и странах СНГ.

«Как лидер отрасли мы стремимся повышать операционную эффективность бизнеса, в том числе, через автоматизацию процессов back-office. Задача состояла в том, чтобы упростить и автоматизировать взаиморасчеты внутри группы компаний, избежав при этом значительных инвестиций. Готовых решений, отвечающих всем нашим требованиям, мы не нашли, поэтому родилась идея использовать технологию блокчейн. Мы обратились к коллегам из Райффайзенбанка для ее совместной реализации и очень довольны результатом», — комментирует Евгений Кириллов, директор по инвестициям Askona Life Group.

Теперь этим сервисом могут воспользоваться и другие корпоративные клиенты банка. Решение особенно актуально группам компаний и холдингам для автоматизации расчетов по поставкам, управления финансированием, крупным компаниям-производителям для расчетов с покупателями и поставщиками.

«Технология распределенных реестров позволяет вывести сервис, который наш банк оказывает корпоративным клиентам, на качественно новый уровень и предложить продукты, которые банки никогда раньше не предлагали своим клиентам. Фактически, банк создал новый канал дистанционного банковского обслуживания платежей клиентов — юридических лиц в режиме 24×7», — говорит Анатолий Шведов, начальник управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов.

Зачем нужна блокчейн-экосистема

Обычно для заключения сделки по цепочке «покупатель — продавец — банк» каждый участник использует собственные системы с закрытым контуром, которые не предусматривают свободного обмена данными, поэтому коммуникация между сторонами и все этапы сделки — от заказа товара до фиксации его поступления — осуществляются через электронную почту. Кроме того, чтобы создать платежное поручение, покупатель должен воспользоваться системой банк-клиент. Процесс становится сложнее, если участников системы больше, чем три.

Экосистема — это единое информационное пространство, которое позволяет автоматизировать процессы, делая их проще и прозрачнее: сокращается время и трудозатраты на коммуникацию, исключается человеческий фактор.

К системе могут подключиться другие банки, клиентом которых является компания, автоматизирующая расчеты по поставкам. Для этого им нужно развернуть узлы блокчейн-сети, или ноды, которые позволят им обмениваться документами.

«Мы получили готовый продукт, который позволил существенно упростить процедуру взаиморасчетов, сократить трудозатраты более чем на 40% и свести риски ошибочных проводок к нулю. В дальнейшем мы планируем совместно со специалистами банка развивать экосистему, постепенно вводя в нее новые процессы, подключать к платформе наших поставщиков, партнеров и другие банки, с которыми мы взаимодействуем. Это позволит нам повысить прозрачность и управляемость финансовых потоков группы и сконцентрироваться на вопросах бизнеса», — отметил Евгений Кириллов, директор по инвестициям Askona Life Group.

Как она работает

Покупатель формирует в своей информационной системе (например, 1 °C) заказ на приобретение товара. Через специально разработанный API-интерфейс данные с информацией о заказе попадают в распределенный реестр покупателя, дублируются по блокчейн-сети и через API-интерфейс загружаются в информационные системы других участников: продавца, агентов, соисполнителей, обслуживающего банка. Продавец в своей системе видит заказ и оформляет отгрузку. Это событие через API-интерфейсы и блокчейн-сеть практически сразу отображается у покупателя. Как только он подтверждает в своей системе получение товара, вносятся соответствующие записи в распределенный реестр.

За корректность внесенных данных отвечает специально разработанный смарт-контракт. Он сверяет поступающие в распределенный реестр данные от покупателя и поставщика и после того, как покупатель подтвердит получение товара, формирует платежное поручение, и деньги со счета покупателя автоматически перечисляются на счет продавца. Информация об операции доступна обеим сторонам.

«При разработке решения были учтены высокие требования к информационной безопасности, включая использование принятых в банке средств криптографической защиты информации и электронной подписи», — добавил Никита Швецов, руководитель дирекции информационных технологий Райффайзенбанка.

Технологии распределенных реестров исследуются в банке с 2017 года. В 2018 году была разработана собственная блокчейн-платформа R-Chain для автоматизации расчетов и других банковских продуктов между клиентами банка, на которой было реализовано несколько пилотных проектов, и первым проектом на ее базе стал выпуск международной банковской гарантии в рамках сделки с участием компании «Газпром нефть».

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам первого квартала 2019 года, находится на 7-ом месте по объему средств физических лиц, 7-ом месте по размеру розничного кредитного портфеля, а также на 7-ом месте по размеру чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,3 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.